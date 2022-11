El candidato a la Champions que tantea a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no volverá a jugar con el Manchester United. «Me sentí traicionado. Siento que no me querían, pero no sólo este año sino también el anterior. Me han convertido en la oveja negra», comentaba en la famosa entrevista que puede terminar en una multa superior al millón de euros. Erik ten Hag tampoco cuenta con él y todo hace indicar que comenzará el año en un nuevo equipo. Hasta ahora se conocía el interés de Chelsea, Liverpool, Sporting de Portugal y Nápoles, pero a la larga lista también se ha unido el Bayern de Múnich. De hecho, Daily Mail apunta que el portugués y Mendes se reunieron con ellos la semana pasada.

We move on and we keep going after our goals this season! Thanks to our supporters that never give up on us!👏🏽 pic.twitter.com/KPXpPz2Jng — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2022

También informan sobre varios detalles más, sea el caso de que fueron los directivos alemanes quienes quisieron viajar a Inglaterra para conocer la situación. El futbolista cobra un sueldo de más de 500.000 euros a la semana, una cifra que no quiere asumir el club alemán. El propio Oliver Khan ya dijo en el pasado mes de junio que se plantearon su fichaje, pero que finalmente consideraron que no cuadraba en la filosofía de club.

Por su parte, el astro portugués ya está concentrado con su selección para afrontar el Mundial de Qatar. Antes de viajar también dedicó unas palabras a algunos de sus antiguos compañeros que están criticándole actualmente: “Escuchar cómo te critican excompañeros o compañeros de equipo, cuando sólo ven un punto de vista, es fácil. Es fácil criticar, no sé si cuando tienes un trabajo en televisión debes ponerte a criticar para ser más famoso. Realmente no lo entiendo... Creo que se aprovechan de eso porque no son tontos. Realmente no entiendo a la gente así. Querrán estar en la portada del periódico o en las noticias. Querrán nuevos trabajos o lo que sea”, afirmó el portugués.