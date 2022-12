El Juventud Torremolinos, entre los informes en la Uni y las tartas de Encarni

Juanjo Ramos es un estudiante que compagina sus estudios de Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Málaga con ser el analista del Juventud Torremolinos, que se mide al Sevilla en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Juanjo es el más joven de la categoría –la Segunda Federación, lo que era la antigua Tercera División– en su puesto de trabajo y en su trayectoria de apenas tres años cuenta con una permanencia en Tercera con el C.D. Alhaurino (con el presupuesto más bajo de la categoría), un ascenso a Segunda RFEF con el Juventud Torremolinos, la eliminación al Huesca en la Copa y ahora llega el Sevilla de Sampaoli.

El destino y las redes sociales llevaron a Juanjo a ser analista: «En 2020 estaba de coordinador de fútbol 7 en el club de mi pueblo, La Cala Club Deportivo (última categoría de Málaga), y con la pandemia no podía ir. Quería seguir ligado al fútbol y empecé a buscar en FutbolJobs. Encontré que un equipo de la Tercera malagueña buscaba un analista, pero no decían el nombre». No hubo respuesta. «El profesor de mi hermano era el preparador físico de un equipo de Tercera, el C.D. Alhaurino, entonces le hablé por Instagram y le pregunté si ese equipo estaba buscando analista, que había visto un anuncio de que un club lo necesitaba y quería saber si era ese. Él me dijo que no, pero da la casualidad de que el segundo entrenador de ese club también buscaba a alguien que le ayudase con el análisis. Hice una prueba de una semana y les gusté», relata. «Al terminar la temporada, el segundo entrenador y el preparador físico ficharon por el Torremolinos y me fui con ellos. En nuestra primera temporada en Tercera RFEF conseguimos el ascenso», cuenta.

Juanjo Ramos saltando de alegría junto a los jugadores tras ganar a la S.D. Huesca FOTO: La Razón (Custom Credit)

Juanjo es un loco del fútbol. Escribe en páginas amateur desde que tenía 10 años: «Lo llevo de la mejor manera que puedo, con mucha organización y sacrificando no pasar tiempo con amigos y familia. Muchas veces en clase es imposible no ver partidos, ir completando informes o descargando cortes del próximo rival».

Juanjo Ramos analizando al Sevilla en la Universidad FOTO: La Razón (Custom Credit)

Desgranar tácticamente al Sevilla de Sampaoli es su misión: «Es un sueño. Aunque no están compitiendo oficialmente juegan amistosos y tienen bastantes jugadores del primer equipo, por lo que también facilita un poco el trabajo. Además, el filial, del cual convocará jugadores, está en nuestro grupo y tenemos controlados a los futbolistas que están siendo habituales con el primer equipo», comenta. «Gracias a las restricciones por la pandemia pasé de estar en mi pueblo a analizar al Sevilla en la universidad y todo el resto del día», dice.

Las tartas de chocolate de Encarni

Otro de los secretos del Juventud Torremolinos es Encarni, una de sus aficionadas y mujer de Eduardo, el utillero que también ejerce como delegado. Ella prepara tartas de chocolate como premio para la plantilla después de cada victoria. «En los equipos en los que mi marido ha estado siempre he querido recompensar el trabajo de los jugadores cuando ganan. La primera vez fue porque se ganó a un rival muy complicado y unos días antes hubo unos cumpleaños y aproveché para llevarles unas tartas. A partir de ahí, siempre lo he hecho y ellos son muy agradecidos», cuenta Encarni. «Esta tradición lleva más de siete años en el club. Esto es una familia y son momentos únicos en los que tenemos que disfrutar. Mi nieta canta el himno que compuso su padre con solo un añito. Este club es increíble», asegura emocionado Eduardo, que sueña con la tarta después del partido ante el Sevilla.

La famosa tarta de chocolate FOTO: La Razón (Custom Credit)

“El fútbol me lo ha dado todo, de verdad, pero lo de este club especial”, afirma emocionado Eduardo que es todo un emblema en el equipo. Llega el primero y se marcha el último porque la felicidad que le supone ayudar a su club no está pagada.

Eduardo, el utillero del equipo, después de un entrenamiento FOTO: La Razón (Custom Credit)

Javi López es uno de los jugadores de la plantilla que cuenta con más experiencia en toda la Segunda RFEF. Llegó a jugar con el Málaga en la 2019-10 siendo uno de los mejores ante el Real Madrid. “Las tartas de Encarni están muy buenas. Nuestro utillero en su trabajo es el mejor, está para todo lo que necesites, luego es un poco cascarrabias, pero lo queremos mucho y sin él esto no sería lo mismo…”.