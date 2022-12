Sale a la luz la supuesta “traición” de Benzemá a Deschamps y los jugadores que se alegraron de su marcha

Karim Benzema anunciaba ayer su retirada de la selección francesa con un enigmático mensaje en Twitter publicado un día después de que Francia perdiera la final del Mundial contra Argentina. “He hecho esfuerzos y los errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba”, señala el jugador sobre una foto con el uniforme de Francia. El delantero galo ponía así fin a una tumultuosa relación de más de 15 años.

El pasado 19 de noviembre, la selección francesa -que hoy se mide a Argentina en la final- sufría un duro golpe, a al menos eso se pensó entonces. Karim Benzema se quedaba oficialmente fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Selección de Francia tuvo que rehacerse para encarar la defensa de su título y la búsqueda del bicampeonato sin uno de sus hombres fuertes y ganador de la más reciente edición del Balón de Oro.

Fuera del Mundial

Las alarmas se encendieron cuando el delantero del Real Madrid no pudo culminar la sesión de entrenamiento de les Bleus el 19 de noviembre. Horas más tarde se anunció que se perdía el primer partido del equipo en el Mundial ante Australia: luego, llegó lo peor. El delantero se quedaba sin mundial y el seleccionador, lejos de llevarse un disgusto, encajó su marcha de buen grado. La ruptura entre ambos era total.

Ahora, el diario L’Equipe sigue excarvando en los motivos del desencuentro y desvela que todo este conflicto arrancó en Clairefontaine, donde se concentró la selección antes de ir al Mundial. Benzema llegó del Real Madrid con molestias, con malas sensaciones y, según Foot Mercato, no quiso que le examinara a fondo del médico de la selección porque ya sabía lo que tenía. Ahí, según L’Equipe, comenzaron las sospechas del staff técnico de Deschamps de que Benzema no estaba siendo sincero sobre su estado de forma.

En los últimos días, desde el entorno del fubolista, se insinuó que “estaba molesto por la forma en la que se llevó su lesión y desde entonces no se ha puesto en contacto ni con el seleccionador ni con el cuerpo médico del combinado francés”. Se marchó de la concentración porque, a su juicio, poco menos que Deschamps le ‘empujó’ a dejar la selección. Mientras que por el contrario, L’Equipe insiste en que son Deschamps y el médico de la selección los que estaban decepcionados con Benzema al entender que ocultó su estado físico real.

Benzema se quedó y viajó a Doha. L’Equipe asegura que el delantero del Real Madrid se quería quedar, pero el staff técnico le dijo que mejor que se fuera a Madrid para recuperarse. Una decisión, que según el diario galo, no disgustó e incluso alegró a parte de la plantilla.

Los internacionales señalados

En este sentido, el periodista Romain Molina asegura en su canal de Youtube que Benzema no era querido en el equipo por varios compañeros, entre los que se encontraban Lloris y Griezmann, que estaban a favor de su salida y de que no volviera. “Ambos se alegraron de la marcha de su compatriota porque no estaban de acuerdo con la capitanía del delantero, ya que ellos se consideraban como los líderes del equipo”. El periodista incluso llega a revelar que la Federación Francesa ha dado un toque de atención a algún que otro futbolista que apoyó públicamente a Karim.

El diario francés desvela que el seleccionador se jacta en privado de “no haber notado la ausencia del actual Balón de Oro”. A sus 35 años, Benzemá se marcha y será el tiempo el que ponga a cada uno en su lugar.