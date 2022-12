Limpiabotas, portero, “traidor” y hasta paró una guerra: 10 cosas que tal vez no sepas de Pelé

La leyenda del fútbol brasileño y mundial Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, ha fallecido a los 82 años en el hospital Albert Einstein, en la zona sur de Sao Paulo, a causa de las complicaciones en el tratamiento de un tumor en el intestino, uno en el hígado y el comienzo de uno en el pulmón. Mucho se ha ha hablado en las últimas horas de sus títulos, sus goles, el equipo de su vida o su millonaria herencia. Pero la vida de Pelé está repleta de luces y sombras, de una dura infancia y de un sinfín de anécdotas. Estos son 10 datos del astro brasileño que tal vez aún no conozcas.

1. Su nombre y su apodo

Su verdadero nombre es Edson Arantes do Nascimento. El exfutbolista ha asegurado en alguna ocasión que su padre le puso Edson en honor al inventor Thomas Edison, algo que él llevaba con orgullo. Cuando era niño, sus amigos y allegados no le conocían como Pelé, sino como ‘Dico’. Al principio odiaba que le llamaran Pelé. El origen del apodo no está claro, pero la teoría más extendida, y de la que habla la película, es curiosa: cuando era niño su ídolo era Bilé, portero del Vasco da Gama, pero él lo pronunciaba mal, diciendo algo así como “Pilé”. Y, de ahí, Pelé.

2. El limpiabotas que quería ser piloto

Fue limpiabotas, friegasuelos y jugaba descalzo. El sueño de la infancia de Pelé de convertirse en piloto se vio truncado por un desafortunado incidente cuando un avión local se estrelló cerca de su casa, matando al piloto y a todos los pasajeros a bordo. Cuando murió su padre, su madre sorprendió a Pelé enseñándole un kit de limpiabotas que utilizaba de niño. Allí encontró una moneda: era el primer salario que logró y su madre lo guardó porque, dijo, su hijo trabajó muy duro para lograrlo.

3. Goles o no goles

Él se atribuyó más de 1.200 goles -1.283 para ser exactos- pero la FIFA le concede 757. Sea como sea, es el máximo goleador de la selección de Brasil y tiene el mayor número de hat-tricks en la historia: 92.

4. Jugó de portero en cuatro ocasiones

Pelé cabeceaba. Pelé era diestro, pero de los más de mil goles que hizo en su carrera, cerca de 400 los hizo con la izquierda. Y también jugó de portero. Lo hizo en cuatro ocasiones de manera oficial: en 1959, 1963, 1969 y 1973.

De ellas, la más recordada fue en las semifinales de la Taça de Brasil de 1963, con el Santos.

5. Fue actor en 10 películas

Ha fallecido Pelé, famoso actor de la película Victory (Evasion o Victoria)

Siempre recordaremos su golazo contra los nazispic.twitter.com/usOJDirFYw — Mr.Freaki 🍄 (@MisterFreaki) December 29, 2022

Una faceta no tan conocida de Pelé es la de actor... y cantante. En Internet Movie Data Base, IMDB, que registra todos los movimientos del mundo cinematógráfico, Edson Arantes do Nascimiento aparece como actor en 11 producciones: 10 de cine (una de ellas junto Sylvester Stallone y Michael Caine) y una de televisión.

6. Detuvo la Guerra Civil nigeriana por 72 horas

Una visita a África del Club Santos hizo que Pelé ayudara a parar la Guerra Civil de Nigeria por 48 horas, esto debido a que el cuadro brasileño, junto a la figura del futbol mundial, llegó a disputar un par de amistosos en 1969. La Guerra comenzó el 6 de julio de 1967 y culminó en enero de 1970, y se dio por la separación de Biafra de Nigeria, pero lo hecho por el Santos y Pelé quedó en la historia, ya que ambos bandos firmaron un alto el fuego para que los locales pudieran ver el futbol.

7. El “traidor del siglo”

En 2014, cuando el Mundial que se iba a jugar ese año en Brasil generaba rechazo en un sector de la población, un mes antes del torneo apareció una pancarta en Río de Janeiro con una foto de Pelé y una leyenda escrita a mano: “Traidor del siglo”. Varios años antes, esa misma palabra había sido utilizada en su contra por otro grande del fútbol brasileño, Sócrates.

Cuando Sócrates lo tachó de traidor en 2001, fue porque se había abrazado con el entonces presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, después de haberlo acusado de corrupción.

8. La promesa a su padre

Su historia en el futbol comienzó con una promesa. Después de ver romper en llanto a su padre por el Maracanazo sufrido en 1950 en manos de Uruguay, Pelé le prometió a Joao Ramos do Nascimento que él sería campeón del mundo con Brasil. A partir de ese momento, se empezó a gestar una de las leyendas más grandes del futbol.

9. Fue ministro de Deportes

Pelé fue ministro de Deportes durante el gobierno de Cardoso, en 1994. Su principal logro como parte del aparato burocrático brasileño fue la llamada Ley Pelé, que es una legislación agresiva en la cual los equipos son sujetos a auditorías y permite a los jugadores quedar en libertad una vez que termine su contrato con el club, si deciden no renovar.

“Fue uno de los goles más difíciles de mi vida”, señaló el legendario futbolista, al ser aprobada la norma.

10. Fue a la misma escuela de idiomas que John Lennon

Ocurrió en 1975, cuando Edson Arantes llegó al New York Cosmos y decidió inscribirse en un curso de inglés. Y en la escuela coincidió con el músico que se encontraba estudiando japonés y conoció a su esposa, Yoko Ono.

«Fui contratado para jugar en el (New York) Cosmos en 1976, me inscribí para estudiar inglés y John Lennon también estaba ahí”, cuenta en su biografía.