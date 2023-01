Revolución en Francia tras la humillación a Zidane y la defensa de Mbappé

La polémica en Francia está servida. Noel Le Graet, presidente de la Federación de fútbol, dejó varios recados a Zidane en una entrevista: “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”. Unas palabras que no gustaron en absoluto ni a Francia, ni tampoco a Mbappé. El jugador galo salió rápidamente en defensa del ex futbolista del Real Madrid: “Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”. La reacción de Mbappé gustó mucho en el país vecino e incluso llegó a ser la tendencia más comentada en Twitter.

💥 Noël Le Graët se lâche sur Zidane dans Bartoli Time sur RMC : "Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier." pic.twitter.com/odyOBSQpHF — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2023

La opción Zidane era una posibilidad que se fue diluyendo tras el Mundial. De hecho, la renuncia de Benzema a la selección es la prueba anticipada de que Zizou no iba a ser el próximo seleccionador. La relación entre el presidente y el entrenador es magnífica y a esto se le suma unos grandes resultados en los últimos años.

Mbappé, objetivo Champions

Separando esta polémica, Mbappé ya está con sus compañeros tras el gran Mundial que realizó. El objetivo no es otro que el de conquistar la Champions League. Los octavos de final ante el Bayern Múnich son una prueba de fuego para augurar el futuro del club parisino en Europa.