Le Graët pide perdón a Zidane tras atacarle con unas palabras que han dado la vuelta al mundo

Noel Le Graet, presidente de la Federación de fútbol, es el gran protagonista en Francia. El mandatario habló sobre Zidane en una entrevista: “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”. Mbappé salió rápidamente en defensa del ex futbolista del Real Madrid: “Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”. Posteriormente, el Real Madrid hizo lo propio por medio de un comunicado.

“Estos torpes comentarios han creado un malentendido. Me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido”, dijo el presidente en una nota enviada a la AFP. L’Équipe en su portada tituló como “Inaceptable” estas palabras. Oudéa-Castéra, Ministra de Deportes, criticó con dureza las palabras del dirigente, también se mostró descontenta con estos comentarios.

La opción Zidane era una posibilidad que se fue diluyendo tras el Mundial. De hecho, la renuncia de Benzema a la selección es la prueba anticipada de que Zizou no iba a ser el próximo seleccionador. La relación entre el presidente y el entrenador es magnífica y a esto se le suma unos grandes resultados en los últimos años.