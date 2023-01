El comunicado del Real Madrid en el que apoya a Zidane tras las declaraciones de Noel Le Graet

Las palabras de Noel Le Graet, presidente de la Federación de fútbol, están revolucionando al mundo del fútbol: “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”. La reacción de Mbappé fue la primera, pero no la única. Ahora ha sido el Real Madrid, el club que ha querido manifestarse públicamente.

“El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial. Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campéon del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador. Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos”, afirma el club.

Daniel Riolo, periodista francés de RMC, desveló cómo se produjo la recaída de Benzema y que podría haber estado totalmente recuperado para disputar los cuartos. “He publicado esto, pero antes consulté a tres especialistas que me confirman el diagnóstico de que Benzema podría haber estado en forma desde octavos de final para por lo menos estar en el banquillo. ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?. Deshcamps no quería a Benzema y su vuelta a la selección. No sabe gestionar las personalidades y los diferentes egos que puede haber en un vestuario. Es fuerte en la construcción de un grupo, que no es lo mismo. Benzema representó un problema para él”,