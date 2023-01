El duro ataque de Javier Tebas a la Kings League de Gerard Piqué, Iker Casillas, Ibai...

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió a varios temas de actualidad durante el programa educativo Global Players: “¿La Kings League? Esto es como si dicen que Pasapalabra puede competir con LaLiga. La única similitud está en el balón. No es comparable ni a nivel audiovisual. Cuando Ibai y Piqué compraron la Ligue 1 para España parecía una revolución, pero duró dos partidos... Son formatos diferentes, lo único parecido es que hay un balón y una portería como en LaLiga Promises. Dentro de seis meses me preguntáis y ya veremos qué es la Kings League. Como circo me gusta, pero no es comparable”.

Javier Tebas, haciendo amigos en un acto de LaLiga:



Además, también negó la opción de que Piqué tenga opciones de jugar en el Andorra: “Es imposible que Piqué pueda jugar en el Andorra con el límite de plantilla que tiene. Esta temporada. La próxima ya se verá”.

El presidente de LaLiga valoró la candidatura del Mundial 2030: “Es importante que se trabaje para que esta candidatura sea la que salga elegida. Puede suponer más para la marca España. Pienso que no debe haber inversión pública, se debe destinar a otras cuestiones. Los estadios ya se están adaptando con CVC. Es mejor que se destine a otras cuestiones que a un evento que dura un mes”.