Guardiola estalla tras perder contra el Manchester United por un polémico gol

El Manchester City de Pep Guardiola tenía el derbi de la ciudad ganado contra el Manchester United y en tres minutos lo tenía perdido. La Premier se le escapa al entrenador español en una temporada irregular y en la que el Arsenal manda. El equipo de Guardiola es frágil como antes no lo era y el entrenador pierde los nervios. “No me importa la Premier ni la Copa Carabao (de donde fue eliminado esta semana). No podemos ganar. No me importa porque hemos ganado mucho. Así que no es un problema”, dijo, intentando disimular su enfado con una declaración que nadie se cree y que es más presuntuosa que otra cosa.

Fueron tres minutos del tramo final, los que tardó el Manchester United en completar su remontada con los goles del portugués Bruno Fernandes que equilibró la ventaja visitante que adquirió con el de Jack Grealish, y el de Marcus Rashford, el que dio la vuelta, el conjunto de Old Trafford se apuntó el derby local contra el Manchester City que reaviva la Premier.

[ABRO HILO] El gol de Bruno Fernandes es TOTALMENTE VÁLIDO



Les dejo la jugada para que la puedan ver cuantas veces quieran mientras doy los motivos de por qué la acción de Rashford no es fuera de juego.

Es un hilo informativo, no soy partidario de ninguno de los 2 equipos. pic.twitter.com/K2Yl0eD0G0 — 𝙎𝙖𝙮𝙪 🇦🇷🏆 (@santisayuu) January 14, 2023

Lo que enfadó de verdad a Guardiola fue el tanto del empate del Manchester United, porque lo mete Bruno Fernandes después de que Rashford, en fuera de juego, no tocase la pelota, aunque lo intentase.

“Rashford está en fuera de juego y Bruno Fernandes, no. Pero Rashford intervino en la jugada y distrajo a nuestro portero y a los defensas. Es lo que es. No es un gol legal”, indicó el preparador del Manchester City. “Pero sabemos donde jugamos y es difícil para los árbitros en estos estadios”, continuó Guardiola, que cuando pierde, no puede disimular su enfado.

Pep Guardiola, no obstante, se mostró satisfecho por el partido realizado por sus jugadores y elogió al United que ha ganado sus últimos cinco partidos. “El United juega ahora como lo ha hecho siempre, a lo largo de su historia. Ya lo dije hace meses. Están de vuelta”, apuntó.

El entrenador español dijo que las ocasiones del Manchester United llegaron solo al contraataque. “Controlamos mucho mejor las transiciones en la segunda mitad y frenamos mejor a Rashford y sus jugadores rápidos. Tuvimos el espíritu adecuado para hacerlo. Pero el tiempo entre el primer y el segundo gol fue demasiado estrecha”, lamentó.

El acierto en los últimos minutos de los reds premiaron su meritorio esfuerzo, especialmente en la primera parte, en la que el acierto le dio la espalda. Necesitó un azote, un gol en contra, firmado por Jack Grealish a pase de Kevin De Bruyne, para apuntalar su coraje volver a inclinar el choque hacia su lado, encontrar el acierto, y dejar en el teatro de los sueños los tres puntos.

Por fin. Llevaba tres derrotas seguidas en los derbis de Manchester el cuadro de Ten Hag, su peor racha desde la temporada 2013-14. Tenía pinta de que la tradición se iba a alargar también en esta campaña. Pero el United está al alza. Mucho tuvo que ver en el giro el joven argentino Alejandro Garnacho. La reacción red coincidió con su salida al campo, en sustitución de Christian Eriksen. De sus botas salió el gol del triunfo.

Poco tuvo que ver el Manchester City con el habitual. Eliminado de la Copa de la Liga días atrás, solo ha conseguido ganar dos de sus últimos cinco partidos. Su revés es una buena noticia para el Arsenal que haga lo que haga el domingo en el enfrentamiento local contra el Tottenham mantendrá la distancia de cinco puntos en el liderato. Aún hace cuentas el United que se sitúa a cuatro del equipo de Guardiola y a nueve del primer puesto. Ya ha dado caza al Newcastle, en la tercera posición.