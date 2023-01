Sara Sálamo, mujer de Isco, revienta las redes por su mensaje sobre Shakira: “Ahora los señoros...”

Es un bombazo mundial que ya acumula más de 60 millones de reproducciones. Todos estaban alerta y el resultado ha colmado de sobra las expectativas. Eran muchos los que estaban pendientes de las redes de Shakira y Bizarrap después de que ambos anunciaran una colaboración conjunta. Finalmente, ayer los fans pudieron por fin disfrutar de la canción al completo Shakira - BZRP Music Sessions #53 y del videoclip, que no dejó indiferente a nadie por los múltiples dardos que dedica a su ex pareja, Gerard Piqué. No se habla de otra cosa, por segunda jornada consecutiva es la noticia del día y las redes siguen ardiendo con una canción en la que la colombiana se despacha a gusto contra el ex capitán del FC Barcelona.

las reacciones no se han hecho espera y también las WAGS también han querido mostrar su apoyo a la cantante. Antonella, mujer de Messi, compartía 5 emojis de fuego. Pero sin duda la más reivindicativa y que más está dando que hablar en redes es la pareja de Isco, siempre muy activa y polémica en redes sociales.

“No me puedo aguantar. Muy fan Shakira. “De nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor. Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente”, proseguía la actriz.

“Y por supuesto, también se enjuicia el papel como MADRE. Ella “tiene obligación” de medir cada paso por cómo afecta a los hijos este tema… Pero el padre… Al padre no podemos pedirle responsabilidad afectiva en cuanto a su pareja e hijos”, seguía Sálamo.

Finalmente, Sara terminaba publicando: “Y ya por último… Lo que ha conseguido Shakira es MUY importante. Ahora los señoros están muy preocupados por la sororidad. Y son todos sororísimos. Tan sororos, como la tercera en discordia”.

Las reacciones al discurso de la pareja del futbolista malagueño no se han hecho esperar. “Al piqué que le den, pero a la novia no cabía cosificarla” o “Pero, Sara, siendo completamente partidario de expresar el dolor, la rabia y cualquier tipo de sentimiento de manera artística; no consideras algo excesivo degradar así de manera pública al padre de tus hijos y a una chica anónima cuyo único delito ha sido enamorarse?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter, donde el mensaje de Sálamo cuenta con casi 9.000 “Me gusta” y cientos de respuestas.

Sus polémicas más virales

Esta no es la primera vez que Sara Sálamo revienta Twitter con su reivindicativos mensajes. La mujer de Isco Alarcón se considera una absoluta defensora de los derechos de la mujer y los animales, una activista contra el cambio climático y también “una rica de izquierdas”. La actriz e “influencer” ya recibió un aluvión de criticas el pasado mes de julio cuando publicó en su Instagram una fotografía del activista contra el cambio climático Atlas Sarrafoglu sujetando un cartel en el que se podía leer: «Este es el verano más frío del resto de tu vida». «Para tenerlo en cuenta…», escribió la actriz junto a la instantánea. La respuesta no se hizo esperar y fueron muchos los que recordaron a la mujer del futbolista sus vacaciones en yate o sus traslados en aviones privados.

Al hilo de esta polémica un usuario escribió “Para ser de izquierdas vives muy bien en el capitalismo”, junto a fotos de sus lujosos viajes y su trayectos en avión privado. Y Sara no tardó en contestar. “Ser de izquierdas no está reñido con querer disfrutar tus vacaciones, querido. Es tan fácil como que no te importe pagar muchos impuestos para que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, educación, vivienda y cultura de calidad”, escribió en un mensaje que corrió como la pólvora por la red social del pajarito. Acumuló más de 20.000 “Me gusta” en tan solo unas horas.

Ante las criticas recibidas, la mujer del ex madridista insistió: “La diferencia entre tú y yo, es q si cobraras mi salario, te la soplaría como vive el resto”, algo que tampoco gustó a muchos usuarios que tildan su activismo de postureo.

Ahora Sara ha vuelto a incendiar las redes y el fuego no parece que vaya a apagarse pronto