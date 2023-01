La tremenda vacilada de Piqué a Shakira y su canción desde Twicht con Casio

Lo ha vuelto a hacer. Gerard Piqué, pese a todo el ruido en contra, ha respondido a su manera a Shakira, Bizarrap y la famosa letra de la nueva canción de la artista colombiana, su ex pareja y con quien, ya no lo pueden esconder más, tienen una relación que ha pasado del amor más profundo a un odio tan extremo que hasta se necesitan. Lo ha hecho con lo que más ha quedado de la canción: un Casio, y no un Rolex.

Pero lo ha hecho a su manera, en la tertulia de la Kings League en Twicht. El jueves, en medio de todo el jaleo, los twits, las bromas y demás, el ex jugador del Barcelona anunció una charla con los promotores de los otros equipos de la competición de fútbol siete que se ha inventado con Ibai Llanos, pero no dijo nada más acerca de la canción que todo el mundo tatareaba, comentaba o intelectualizada.

Porque no era su manera, porque él tiene otro ritmo y se guardaba la gran sorpresa para hoy viernes. Ha sido nada más comenzar la charla cuando Piqué ha tomado la palabra. “Anuncio, un gran anuncio”, ha dicho el ex futbolista pidiendo atención a los contertulios y a la audiencia que le veía en directo. “Casio nos ha dado relojes, hemos llegado a un acuerdo con Casio”, ha contado ante las risas de los presentes que le decían que era broma, que no podía ser en serio.

Pero Gerard Piqué iba bien en serio. “Hay relojes para todos, aquí tiene Ibai el suyo, Spursito ya lo tiene”, contaba Piqué acerca de cómo había repartido los Casios.

Uno de los versos más comentados de la canción de Shakira y Bizarrap es en el que decía que cambió un Rolex por un Casio. Eso es lo que ha provocado un monton de bromas en las redes sociales, sobre todo de nostálgicos de los relojes Casios que tantos llevaron en su juventud.

Gerard Romero, de Jigantes, ha preguntado a Kun Agüero, ex futbolista también y compañero de Piqué en el Barcelona por unos meses: “¿Por qué entró Casio?”

Y Kun, muy serio, pero siempre dispuesto a hacer la broma más graciosa ha contestado: “Por la canción de Shakira”, ante las risas de todos. Después ha llegado Ibai y ha preguntado: “A ver, Kun, ¿lo de la canción de Shakira va por Piqué?”

Las bromas acerca de lo de Shakira han sido varias en la tertulia. Así, cuando a DjMariio le han preguntado si estaba de acuerdo con una de las propuestas que ha hecho Piqué, ha contestado: “Sí, mientras no me salpique”, y eso ha provocado las risas de todos. “¿Nadie ha provocado que tenía ese comentario preparado desde las cinco de la tarde?”, ha preguntado Ibai Llanos.

Desde que Shakira sacó la canción todo el mundo había estado esperando la respuesta de Piqué, pero él ha querido aprovechar el momento de máxima expectación para que así también se hable de la Kings League, que se puede seguir por Twicht y de la que ha conseguido ya que Tebas, presidente de LaLiga hable mal de ella. Pero eso también le da promoción y Gerard Piqué no podía dejar pasar la ocasión de beneficiarse de todo lo que ha provocado la canción de Shakira. Y lo ha conseguido.