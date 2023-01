AuronPlay despelleja en directo a Gerard Piqué

Cuando era futbolista, Gerard Piqué estaba bien protegido contra las críticas. Parecía un profesional del fútbol, pero con otros intereses, con motivaciones políticas y opiniones que iban a la guerra. Principalmente desde el anti madridismo se le consideraba un tipo inteligente, más por que sus opiniones coincidían con los anti madridistas que por otra cosa. Pero ahora ha dejado el fútbol, está a otras cosas, no goza de la protección que da ser futbolista del Barcelona y todo lo que significa y la canción de Shakira ha abierto la veda. Además, ha perdido la Copa Davis y sus opiniones ya no pesan tanto, sus declaraciones no hacen tanto ruido y las críticas que le hacen son cada vez más duras.

Gerard Piqué ha aprovechado la tormenta de la canción de Shakira para hacer bromas e intentar que la atención se centre en la Kings League, una competición que ha creado con los streamers y en la que mezcla el fútbol con el shows, con las sorpresas constantes, muy a la altura de estos tiempos. Por ejemplo, para el viernes, Ibai Llanos se ha cansado de anunciar algo muy gordo que va a sorprender a todos los que a través de Twicht y de otras redes sociales siguen la Kings League.

no estáis preparados para lo que viene este viernes.#ChupChupKings3 pic.twitter.com/1UHLOFmS1z — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 18, 2023

Lo que ha conseguido Gerard Piqué es que los streamers españoles con más seguidores se unan a su proyecto y de ahí la relevancia que está teniendo, principalmente, en las redes. Se retroalimentan con las bromas y los cebos acerca de las sorpresas que están preparando y es cierto que tienen una audiencia joven que les sigue. Otra cosa es que en esta primera edición, consigan romper esa barrera y llegar a un público que no se asoma por esos medios de comunicarse.

Sin embargo, no todos los streamers ven con simpatía lo que está haciendo Gerard Piqué. Una de las voces discordantes ha sido AuronPlay, que en uno de sus directos ha hablado con mucha claridad de lo que piensa del ex futbolista y de lo que está haciendo con la Kings League. “A mí Pique me da igual, me la reflafinfla siete pueblos”, se le oye decir a AuronPlay en uno de los cortes de su directo.

Piqué tiene una mente de 12 años, Piqué tiene un cerebro de 12 años: Auronplay.

¡Uh! ¡Eso tuvo que doler! :v pic.twitter.com/O3h7DphukL — Movimiento Naranja Bogotá (@NaranjaBogota) January 17, 2023

AuronPlay había adivinado perfectamente lo que iba a hacer Piqué después de la canción de Shakira. “Casio en la mano y en Twingo”, pero no presumía porque, según asegura, era algo que casi todo el mundo sabía, pues piensa que el ex futbolista es muy previsible: “Piqué tiene una mente de doce años, quiero decir, Piqué tiene un cerebro de doce años”, ha asegurado. “Con lo cual estaba claro que iba a hacer eso. No tenía alternativa, porque conocemos a Piqué y sabemos que en algunas cosas es como un niño”. Además, AuronPlay dice no entender cómo a la gente le gusta tanto la vida de los demás. “La canción de Shakira y Bizarrap había que comentarla, pero a partir de aquí, lo que hagan Piqué y Shakira no me la puede pelar más”