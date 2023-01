Los Morancos parodian la canción viral de Shakira: “Tú eres loba, pero yo soy una leona”

Después de su “reaparición” pública en las Campanadas de TVE junto a Ana Obregón, Los Morancos vuelven para hacernos reír una vez más. El dúo de humoristas formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, han revolucionado las redes sociales con su último vídeo, una parodia de la canción viral de Shakira junto a Bizarrap, BZRP Music Sessions #53.

“¡Repique de campanas! Claramente está algo por llegar. ATENTOS Twingo muchas ganas de que lo veáis”, escribía Jorge Cadaval en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del dúo cómico caracterizado como Clara Chía y Gerard Piqué. Un anuncio de lo que estaba por venir 24 horas después.

Y tal y como anunciaban, este lunes Los Morancos publicaban su propia versión de la canción más viral del momento: “Ahí tenéis a la novia de Piqué explicando el tema”. Con el objetivo de sacar una sonrisa a sus fans, el dúo sevillano rápidamente se ha convertido en Trending Topic por el ingenio con el que han abordado el tema desde la otra perspectiva, la de Piqué y Clara Chía contestando a la “venganza” de Shakira.

“Claramente te has picado y conmigo, Shaki, la has cagado. Tú eres loba pero yo soy una leona, déjate de cancioncitas, ¿vale? Poca broma”, canta Jorge Cadaval caracterizado de Clara Chía. A lo que César Cadaval, que interpreta a Gerard Piqué canta el estribillo: “Uuuh esa no es la actitud”.

Un vídeo que ya ha alcanzado las 447.036 visualizaciones desde su estreno hace 20 hora y que se ha convertido en el número 1 de Tendencias YouTube.

A continuación te mostramos la letra al completo:

Shakira que te pasó para escribirnos. A los dos esa canción Sabes que Piqué a mi me Picó. Y le gustó lo que picaba. Qué quieres que le haga yo.

Claramente te has picado y conmigo Shaki la has cagado. Tú eres loba pero yo soy una leona. Déjate de cancioncitas, ¿vale? Poca broma. Uhhhhh esa no es la actitud.

Ella ha empezado antes a molestar. Pero es que esa no es la actitud.

No me gusta lo que me ha dicho. Que soy un Casio, que soy un Twingo. Tú tranquila no te compliques, déjala a ella que te critique.

Pero es que ya se está pasando entiende que me pique. Lo digo pa’ que la mierda a mi no me sal-piqué. Yo bailaba siempre el waka waka, pero ahora ni un paso me saca. Por las buenas siempre soy muy buena, pero como tú me busques al final me va a encontrar.

Uhhhhh esa no es la actitud. Ella ha empezado antes a molestar. Pero es que esa no es la actitud.