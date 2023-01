El ofertón que quiere el Betis para vender a Fekir

Uno de los nombres propios de este verano no es otro que el de Fekir. El atacante es una pieza clave para Pellegrini, pero desde el club no descartan venderlo con ciertas condiciones. El periodista Rafa Almansa desveló en “El Chiringuito” que la cantidad ideal para la directiva es de 20 millones y en verano. Es decir, todo lo que no sean esos números y en junio, no lo aceptarán.

‼️"El 𝐁𝐄𝐓𝐈𝐒 𝐀𝐂𝐄𝐏𝐓𝐀𝐑Í𝐀 𝟐𝟎 millones por FEKIR para que saliera en verano"



De momento, el club mejor posicionado es el Al-Sadd de Qatar. De momento, tiene una oferta de 16 millones y quieren subirla considerablemente. El problema para alcanzar este acuerdo no está en el dinero, sino en los plazos. El club árabe busca cuanto antes efectuar este traspaso, algo que no termina de convencer al club español.

El futbolista no se ha pronunciado hasta la fecha, pero sí es cierto que en muchas ocasiones se ha rendido ante su afición: “Los béticos son espectaculares. En cualquier sitio hay afición del Betis. Eso tiene mucho mérito y esta victoria es para ellos”.

Por su parte, Pellegrini confía en que pueda quedarse el máximo tiempo posible. Pero también piensa que, siempre y cuando se llegue a los 20 millones, sería una auténtica excepción y merecería la pena venderle en verano.

El Newcastle también aparece en las quinielas para atar al atacante. El equipo inglés está realizando su mejor temporada histórica en la Premier y busca dar otro golpe sobre la mesa.