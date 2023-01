Así es Ney, el hermano cantante de Dani Alves que fue confundido con un asesino de niñas: “Hay una conspiración diabólica...”

No están siendo días fáciles para la familia de Dani Alves, en prisión preventiva sin fianza desde el pasado viernes, acusado de violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona. Su hermano, Ney -ex vocalista de la banda Forró na hora- ha salido en su defensa y niega de forma contundente todas las acusaciones por la agresión sexual que recaen sobre el futbolista brasileño, quien se encuentra preso en el centro penitenciario Brians 2.

En declaraciones a ‘Espejo Público’ y “Cuatro al día” aseguró que su hermano es víctima de una conspiración. “Mi hermano cayó en una trampa. Mi familia no se va a rendir. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido esta hundiendo su carrera”, explicó Ney Alves.

“Definitivamente haremos todo lo posible para sacar a mi hermano de esta conspiración demoniaco-diabólica en la que le han metido. “Estamos sufriendo mucho con todo esto. Veo cosas dudosas que no se están haciendo bien”, sentenció antes de anunciar que “Mis padres y yo queremos viajar a España”. Pero ¿Quién es Ney Alves?

Un futbolista que acabó en la música

Los Alves da Silva son una familia de talento, en los campos de fútbol y en los palcos. Dani Alves cuenta a su espaldas con una gran carrera futbolística y su hermano mayor, Ney, se ha consolidado en el mundo musical como cantante de forró, un ritmo originario del Nordeste brasileño.

Ney y Dani iban para futbolistas. El Bahía se fijó en los dos, cuando ambos jugaban en Juazeiro do Norte, su ciudad natal, pero solo Dani llegaría a triunfar. “Yo era el bueno de la familia, todo lo que sabe Dani se lo enseñé yo”, ha comentado con socarronería en alguna que otra entrevista. El patriarca de la familia, Domingos también ha confirmado su versión en varias ocasiones: “nuestra apuesta era que Ney llegaría a jugar en un gran club, lo tenía todo pero su carrera se truncó, por suerte Dani acabó explotando”.

Ney ya lleva años de carrera en los escenarios y el impulso del ex lateral blaugrana fue fundamental para despegar. “Forró na hora” es el nombre de la banda que lideraba hasta que decidió emprender su carrera en solitario. En 2019, cuando Dani Alves regresó a Brasil para jugar en el São Paulo, invirtió mucho para potenciar la carrera musical de su hermano mayor. Disney Alves, quien usa el nombre artístico Ney Alves, de 44 años, es cantante de forró y buscaba lograr una proyección en solitario tras dejar el puesto de cantante principal de la banda Forró na Hora. “Su sueño es ver a su hermano triunfar en todo el país y no ha ahorrado para eso”, aseguran desde su entorno.

Dani Alves, en el escenario junto a su hermano FOTO: Instagram La razon

En esa época, Ney Alves realizó numerosos conciertos y en muchos de ellos incluso contó con la participación del ex lateral culé. Hasta cuando trabajaba en fuera del país, Dani siempre estaba apoyando la carrera de su hermano, subiendo al escenario en sus conciertos y llevando al cantante a algunos programas de televisión gracias a sus contactos.

Su propio calvario

Pero no todo ha sido fácil. En 2016, Ney vivió su propio calvario. La vida del cantante se convirtió en una pesadilla el 22 de febrero de 2016 cuando comenzó a circular en internet un montaje en el que aparecía una foto suya en al que se situaba como el asesino de Beatriz Angélica Mota, de siete años, que había sido asesinada a puñaladas en las instalaciones del Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, en Petrolina, dos meses antes. El montaje fue compartido en grupos de Whatsapp tras la publicación de noticia por parte de la Policía Civil de Pernambuco. Indignado y asustado, el músico se presentó en comisaría y presentó una denuncia por el caso. “Estoy en riesgo, incluso me han amenazado de muerte. Mis hijos están preocupados, mi madre ni siquiera durmió anoche porque me estaba vigilando. Tuve que encerrarme en la casa, es una situación que me cogió por sorpresa. Daniel [Alves] está ahí [en España], loco, sin saber qué hacer”, comentó Ney en una entrevista.

El mensaje publicado por Ney para desmentir el bulo FOTO: Instagram La razon

“Estoy muy triste porque robaron mi imagen para hacer esto. Soy un tipo serio, honesto, trabajador, que lucha mucho para triunfar en la música”, añadió. Finalmente todo acabó en un detestable bulo.

Ahora, el cantante asegura que está dispuesto a dar su vida si hace falta para sacar a su hermano de prisión.