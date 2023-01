Todas las claves del “caso Dani Alves”: ¿Cuál es su estrategia? ¿Seguirá en prisión?, ¿A qué pena se enfrenta con la ley del “solo sí es sí”?...

El futbolista brasileño, Dani Alves, atraviesa los días más duros de su vida desde que el pasado viernes ingresara en prisión preventiva y sin fianza por un delito de Agresión sexual a un a joven en una famosa discoteca de Barcelona. La declaración de la víctima, los vídeos de seguridad, un tatuaje y sus hasta tres versiones diferentes de lo sucedido han acabado por complicar este asunto que ha modificado el caso de un inicial presunto abuso a otro de violación.

Alves fue detenido por los Mossos y trasladado a la comisaría de Les Corts, en Barcelona, para declarar por una presunta agresión sexual a una mujer el pasado 30 de diciembre. El ex jugador del Barça llegó a la comisaría a primera hora y salió arrestado en coche policial unos minutos después de las 10 h. La patrulla le llevó hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde pasó a disposición judicial. Alves llegó a ofrecer hasta tres versiones distintas de los hechos. Empezó asegurando que no conocía a la chica, luego reconoció que sí, y finalmente también dijo que mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida. Finalmente la juez decretó su ingreso en prisión y fue trasladado a Brians 1.

Ayer, la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat acordó trasladar al futbolista Dani Alves a la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) para “garantizar mejor la seguridad y la convivencia”. La cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires ha asignado al futbolista Dani Alves al módulo 13, dedicado a presos por delitos contra la libertad sexual, y se prevé que pase los primeros días con otro preso en su celda.

Mientras tanto, la investigación continúa y el futbolista prepara sus nueva estrategia de cara al camino judicial que le espera ¿Cuáles son las claves de este caso?, ¿Por qué permanece en prisión preventiva y no se le impuso una fianza?, ¿A qué pena se enfrenta?... Estas son las claves que debes conocer:

Los antecedentes de Rosell y Robinho

Acusado de agresión sexual, Alves permanecerá encarcelado “hasta que se fije una fecha para el juicio”, según fuentes judiciales. En “casos extremos” la prisión provisional puede prolongarse “hasta un máximo de cuatro años” aunque no es la norma habitual. El futbolista, sin embargo, se enfrenta a una permanencia en prisión que puede ser de varios meses, a la espera de que su equipo de abogados pueda solicitar nuevamente su puesta en libertad hasta que se celebre el juicio.

El jugador se encuentra en prisión provisional sin fianza porque, según los expertos, al tener doble nacionalidad española y brasileña y no existir tratado de extradición con Brasil, se teme que viaje a su país y no vuelva.

Su caso recuerda a lo ocurrido con el ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell. El ex mandatario blaugrana fue sentenciado en mayo de 2017 a prisión provisional sin fianza a la espera de un juicio por blanqueo de capitales que no se celebró hasta casi dos años después, tiempo en el que Rosell permaneció encarcelado para, finalmente, quedar en libertad. Permaneció 21 meses en prisión preventiva por entender la jueza del caso que existía riesgo de fuga, algo similar a lo que ocurre ahora con Alves.

Pero además se trata de evitar que vuelva a repetirse el caso Robinho. Robson de Souza “Robinho”, quien militó en el Real Madrid, supuestamente en 2013 participó en una violación colectiva a una joven de origen albanés, en una discoteca de Milán. En 2017 fue sentenciado a nueve años de cárcel. Sin embargo, el jugador viajó a Brasil días antes de que su condena quede firme y se benefició de que no hay extradición para ciudadanos nativos brasileños. De esta manera, el nacido en San Pablo aprovechó este aspecto legal para seguir libre en Brasil e incluso seguir buscando clubes donde continuar su carrera a los 38 años.

La nueva estrategia de Dani Alves

El futbolista, que ofreció tres versiones diferentes de lo ocurrido, considera que estuvo mal asesorado por su abogada por lo que su primer paso ha sido cambiar de letrado. Según el medio brasileño O’Globo, Alves ha contado con cierto apoyo de su entorno que ha querido visitarle en estos primeros días donde el futbolista espera la resolución del juicio donde se enfrenta a una acusación por una presunta violación en una discoteca de Barcelona. El brasileño ya ha sido visitado por el abogado que lo va a representar, Andrés Marhuenda Martínez, que ha asumido el caso tras ciertos desencuentros sobre la manera que estaba llevando toda la causa su antigua abogada.

Alves ha pedido ahora volver a declarar y podrá hacerlo cuantas veces desee ya que la juez está obligada a escucharlo siempre que pida matizar o dar una nueva versión sobre los hechos imputados. Lo normal es que su nuevo abogado recurra ante la Audiencia de Barcelona el auto de prisión dictado por la titular de Instrucción 15. Así, se podría decidir que siga en prisión o qué salga en libertad bajo fianza con medidas como la retirada del pasaporte o presentarse en el juzgado semanal o quincenalmente.

Ese será el primer paso de su defensa, aunque el alto riesgo de fuga hace improbable -según fuentes judiciales- que salga de prisión antes de fijarse la fecha de juicio.

El juicio podría tardar hasta un año y medio en celebrarse. Si la pena es inferior a cinco años se llevará acabo en una sala de lo Penal y si es mayor en la Audiencia de Barcelona. La sentencia no llegaría casi con toda probabilidad hasta 2025 y luego cabrían los recursos correspondientes.

¿A qué pena se enfrenta?

El ex jugador de FC Barcelona se enfrenta a un presunto delito de agresión sexual. Tras la última modificación de la ‘Ley del sí es sí’, las penas oscilan entre los 4 y los 12 años de prisión cuando la agresión consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal.

“Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, reza el artículo 178 de la citada ley.

Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 179 de la misma norma, “cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 4 a 12 años”.

Alves solo reconoce que estuvo en la citada discoteca, pero asegura que fue por un corto espacio de tiempo y niega la agresión sexual que se le atribuye.