Alarma en el PSG: ¿Qué le pasa a Mbappé?

Kylian Mbappé se rompió en el partido contra el Montpellier debido a una lesión a los 21 minutos que le obligó a retirarse del terreno de juego. De hecho, podría perderse la Liga de Campeones contra el Bayern Munich.

💥 La peor noche para Mbappé: Penalti fallado, lo repite, lo vuelve a fallar y lesión#Ligue1 pic.twitter.com/xF07FZPzjv — MARCA (@marca) February 1, 2023

“Me he lesionado con un mal apoyo. ¡Y me duele demasiado!”, dijo el francés. “Tuvo un golpe en la rodilla, en la parte posterior”, explicó Galtier, el entrenador del PSG.

Ahora mismo existen dudas... Mbappé deberá someterse a pruebas médicas este jueves para determinar exactamente su lesión. La prensa francesa informa de que pruebas pero no parece muy grave”.

“Estoy un poco triste porque desde que empecé a jugar al fútbol demostré a todo el mundo que tenía la paciencia para jugar. Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes... nunca de dinero. La gente puede hablar de lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo. Mi dinero va a mi cuenta, lo miro un poco pero no me importa. Estoy aquí para ganar títulos, para demostra que soy el mejor y para ser feliz. Creo que ahora mismo soy feliz”, dijo Mbappé a Marca hace unos meses.