“El Chiringuito” desvela las intenciones de Mbappé respecto a su posible salida del PSG

Kylian Mbappé ha demostrado que puede marcar un antes y un después en los próximos años. El galo está bajo los focos y su futuro es una incógnita. Mbappé también quiso eliminar los rumores que apuntaban a que su decisión de renovar por el PSG era por un tema económico. “Estoy un poco triste porque desde que empecé a jugar al fútbol demostré a todo el mundo que tenía la paciencia para jugar. Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes... nunca de dinero. La gente puede hablar de lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo. Mi dinero va a mi cuenta, lo miro un poco pero no me importa. Estoy aquí para ganar títulos, para demostra que soy el mejor y para ser feliz. Creo que ahora mismo soy feliz”, dijo a Marca hace unos meses.

El periodista Edu Aguirre informó en “El Chiringuito” sobre la opción de que el francés acabe en el Real Madrid. “Se arrepiente y está deseando venir al Madrid”, afirmó. De hecho, el atacante del PSG ya reconoció a su entorno que acaba contrato en 2024.