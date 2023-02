Así son los innumerables tratos de favor que recibe Dani Alves en la cárcel

Dani Alves entró en prisión preventiva por riesgo de fuga el pasado 23 de enero. Desde entonces han sido escasos los detalles que se han filtrado sobre su estancia allí. El jugador tuvo un cara a cara con su mujer Joana Sanz. Sin embargo, un testigo ha comentado que el futbolista está recibiendo varios tratos de favor en la cárcel de Brians 2.

En unas declaraciones exclusivas para Europa Press el ya mencionado testigo fue tajante: “Por lo que he escuchado yo, le acompañan al patio cuatro funcionarios que lo tienen escoltado y que lo tienen aparte, solo. No te sabría decir si tiene contacto con otros presos, pero lo que sé es que de momento está apartado porque es un caso exclusivo, como es un deportista conocido...”.

En los primeros días de Alves en prisión se hablaba mucho de un tema totalmente opuesto a este: el jugador solamente quería ser uno más sin tener un gran protagonista. Pero esto se antoja complicado y la prueba de ello es que cuando jugó su primer partido de fútbol en la cárcel tuvieron que cerrar varias puertas de toda la expectación que se generaba.

Uno de los dilemas todavía no resueltos es el de si tiene compañero de celda. Esta persona afirma que Alves está solo en su celda: “No te lo sabría decir, pero por lo que he escuchado aquí en las puertas sí. Es un caso importante y es un futbolista importante, y para que no haya problemas entre los presos”.

La asignación de Alves es de 100 euros para gastar en el economato con los que compró latas de atún, yogures, champú, desodorante y unas cuantas bebidas energéticas.

El ‘Caso Alves’ se está caracterizando por las dudas que genera el deportistas. La prueba está en que cambió hasta en tres veces de versión. Pues bien, primero dijo que nunca había visto a la presunta víctima. Posteriromente, reconoció que sí, y luego acabó confesando que hubo relaciones sexuales de manera consentida.