Unas zapatillas blancas: la prueba definitiva que acorrala a Dani Alves

El ‘Caso Alves’ sigue sumando nuevas pruebas antes de que se conozca la sentencia definitiva. El jugador está en prisión por posible riesgo de fuga. La defensa del brasileño ha solicitado que se anule esta prisión provisional hasta que se celebre el juicio. Una de las pruebas que puede condenar al brasileño tiene que ver con sus zapatillas.

La joven dijo en su relato que el futbolista le insistió varias veces para que entrara al baño del reservado VIP. Pero estos argumentos son contrarios a los de la defensa del brasileño donde se asegura que en las propias imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver cómo la joven entra dos minutos más tarde y por voluntad propia sin que Alves la diga nada. La chica afirma que en las imágenes captadas por las cámaras se refleja las zapatillas blancas del deportista. De esta manera, intenta acreditar que Alves sí estaba presente cuando la chica entró a ese reservado que finalmente resultó que era un baño, tal y como informa ‘La Vanguardia’.

Si las zapatillas se vieran en el reflejo, el relato de la joven tomaría más fuerza aún y Dani Alves tendría poco a lo que recurrir su condena. La fortuna de Alves es de unos 55 millones de euros, aproximadamente. Pero ahora la cosa cambia. Pumas le rescindió el contrato mediante el cual generaba 300.000 euros al mes y le piden una indemnización de casi cinco millones de euros.

Tras las primeras declaraciones, Alves quiso cambiar de abogado. De momento, la estrategia planteado es diferente. Ya reconoce que mantuvo un encuentro sexual con la presunta víctima, pero hace hincapié a que fue algo consentido por ambas partes. De hecho, argumenta que si la chica no quería mantener dichas relaciones sexuales no tendría sentido que fuese a ese baño. En las cámaras de seguridad no se aprecia a Alves obligándola.