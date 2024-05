Acusa a un futbolista de la Premier de exigirle que perdiera peso para acostarse con ella

Nuevo escándalo en la Premier Legue. La nuera de Matt Le Tissier asegura que un futbolista conocido la animó a adelgazar para luego poder tener relaciones sexuales. Alex Le Tissier, de 32 años, afirmó que el as de la Premier League también le ofreció consejos para perder peso después de que ella le enviase fotos desnuda.

La modelo ya había denunciado en varias ocasiones los brutales ataques que sufre en redes por su grasa y se mostró furiosa porque el deportista le exigiera que perdiera un peso, según recoge Daily Star.

Asegura que el futbolista, que juega en el primer equipo de un club de primera categoría, le envió mensajes directos en Instagram antes de pasar más de una semana charlando.

Alex, madre de cuatro hijos, que mantiene una relación abierta con su marido, dijo que "bromearon" acerca de que su amado Southampton se enfrentaría su equipo la próxima temporada si ganaban la final de los play-offs.

Una petición inaceptable

A parir de ahí -relata- las cosas luego se volvieron “más picantes” antes de que ambos se intercambiaran instantáneas explícitas. Sin embargo, ella lo bloqueó después de que él le recriminara su peso.

“No quiero que te enfades, pero si cambias algo de peso serás un 10 sobre 10. ¿Puedo enviarte algunos consejos al respecto? ¿Me interesaría mucho si lo hicieras y me acostaría al 100% contigo?, fue el mensaje que le envió el jugador. A lo que Alex, antes de bloquearlo, contestó: “¿Quién carajo te crees que eres?”

En declaraciones al Daily Star, asegura: “Estaba absolutamente furiosa. ¿Cómo te atreves? Era como si me estuviera haciendo un favor. No me parece. Recibo muchos comentarios desagradables de personas que juzgan mi cuerpo y recibirlos de un tipo muy privilegiado que quiere acostarse conmigo es muy gracioso. Pero también es un indicio bastante triste del mundo obsesionado con las redes sociales en el que vivimos hoy”.

Alex alcanzó mucha popularidad durante la pandemia después de recurrir a la industria del sexo para ayudar a alimentar a su familia En ese momento estaban considerando utilizar bancos de alimentos, pero Alex consiguió un trabajo en Babestation.

La joven ha confesado que unirse al sitio web de suscripción para adultos fue desalentador, a pesar de ganar más de 3.000 euros en su primer mes. Inicialmente, se negó a publicar fotos de desnudos integrales, pero ahora revela más cómodamente imágenes sensuales a los suscriptores que pagan.

Su éxito en internet hizo además que la llamaran de Babestation donde ofrecieron un suculento contrato a Alex. Ahora complementa sus ingresos de OnlyFans con apariciones en el canal de televisión para adultos. Su esposo, Mitch, apoyó su empresa, que ha ayudado a cambiar sus finanzas.

“Amo mi cuerpo tal como es y aunque he luchado en el pasado, nunca he sido más feliz. Si estuviera desesperada por acostarme con él, habría dicho que sí, pero nunca cambiaría por alguien”, sentencia.

Hace solo un mes, el centrocampista del Arsenal, Declan Rice, también tuvo que responder ante los ataques "gordofobos" dirigidos a su pareja Lauren Fryer por su físico que la llevaron a su "desaparición" total de las redes