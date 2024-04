La aplaudida respuesta de Declan Rice a la gordofobia contra su pareja y la drástica decisión de su novia

Declan Rice llegó al Arsenal el verano pasado costando 122 millones de euros convirtiéndolo en el futbolista inglés más caro de la historia. Las dudas rodeaban al jugador en su momento sobre su adaptación en un nuevo club, esto se disipó en cuanto Rice se puso la camiseta, convertido en uno de los mejores jugadores de la Premier League en el equipo que se encuentra actualmente en el primer lugar. Todo parecía miel sobre hojuelas hasta que las críticas se alejaron del deporte para llegar a su pareja, en específico por su aspecto físico.

Han sido constantes los comentarios en redes sociales hacia Lauren Fryer desde hace varios meses, es por eso que la joven de 25 años tomo la decisión de borrar todas las fotos de su Instagram y poner en privado su cuenta junto a la de su perfil de X. Es en ese momento cuando el inglés decidió romper el silencio y dejar varias cosas claras, comentando que llevan 8 años juntos y además tienen un hijo, destacando lo real que es ella, divertida, hermosa y amable.

Las declaraciones de Declan Rice

"Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí", comentó el futbolista dejando claro que no busca a nadie más, ella ha estado a su lado desde momentos en los que no contaba con los reflectores como en la actualidad, algo de mayor importancia que los estándares de la actualidad, "Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales" y subrayó la importancia de acabar con este tipo de actitudes.

Rice ha dejado claro su postura ante todos los comentarios despectivos hacia su pareja, "No importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre", dijo hacia los medios, "Es hora de cambiar, esto no puede continuar", acentuó el jugador Gunner que, aún así, ha decidido eliminar de sus redes sociales las fotos junto a su pareja en un intento de protegerla de los vergonzosos ataques.

La "desaparición" de Lauren

La joven nacida en junio de 1998 conoció a Rice cuando los dos tenían 17 años, desde ese momento comenzó su relación mientras Rice buscaba consagrarse en la liga inglesa, Lauren no cuenta con una vida pública, antes de los ciberataques contaba con una cuenta pública en Instagram de más de 80 mil seguidores y además nunca han tenido una relación privada, a los dos se les ha visto juntos en viajes, fiestas, fotos familiares e incluso apoyándose en el estadio mientras ella carga a su hijo Jude.

Ahora ha tenido que desaparecer de las redes sociales, algo que no ha pasado desapercibido por personas en situaciones similares, como el caso de Rebekah Vardy, esposa del delantero Jamie Vardy, quien expresó: "Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado", resaltando la facilidad para poder criticar mediante el anonimato.