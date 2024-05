Almería - Barcelona: Bombazo de El Chiringuito sobre el futuro de Xavi

Almería y Barcelona juegan este jueves en el Power Horse Stadium un partido en el que los de Xavi Hernándezbuscan amarrar la segunda plaza liguera ante un rival descendido que, hasta el momento, es el único equipo de Primera que no ha ganado aún en su estadio.

Llegan los de Xavi a Almería tras la derrota del Girona ante el Villarreal (0-1), lo que da a los blaugranas, en el caso de victoria, la oportunidad de aumentar a cuatro puntos la actual ventaja que llevan de uno sobre los gerundenses cuando quedarían seis por disputarse.

Pero nunca es tiempo de tranquilidad en el Barcelona. Las palabras de Xavi antes del encuentro no han gustado en Barcelona: «El objetivo para la próxima temporada es cambiar, incorporar gente y luchar por títulos. Lo que se no ha hecho bien, hay que cambiarlo», decía ayer Xavi, antes del encuentro de hoy contra el Almerías y tras la derrota el martes del Girona, que evita tensión al Barça. Eso está más o menos claro para todos, la dificultad llega cuando se pasa a lo concreto y se intenta señalar qué hay que cambiar exactamente. O mejor, cómo se va a cambiar: «Tenemos que ver la película del fairplay financiero. No es el momento de comentar esto. Soy abierto y me explayo mucho, pero ahora no debo hacerlo», tiraba balones fuera Xavi.

Ha sido una temporada extraña para el Barcelona y que ha acabado también de manera singular, con Xavi desdiciéndose. El problema es que ese truco no sirve para el curso que viene y como las cosas no funcionen, el excentrocampista se va a quedar sin recursos y sin defensa para las críticas. Y da igual que la realidad del Barcelona sea la que es y que su gestión económica le mantenga a gran distancia del Madrid.

Problemas para Xavi Hernández en el Barcelona

Cuando empiece el curso, eso no va a servir de defensa a Xavi, por mucho que lo repita: «Vamos a intentar ser competitivos», aseguró ayer ante la Prensa. «Creo que el culé debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico. La situación económica no tiene nada que ver con la que había hace 25 años, cuando un entrenador llegaba y decía: ‘quiero a este, este y este’», continuaba para explicar que el margen en el que se mueve es muy estrecho. «El barcelonista lo tiene que entender y nos vamos a ajustar a eso. Eso no quiere decir que no intentamos competir, pero esa es la realidad».

Así que está el ambiente enrarecido y según El Chiringuito, Xavi puede ser cesado en cualquier momento porque Laporta está muy enfadado con él.

La realidad es, por ejemplo, Vitor Roque, que resume perfectamente al Barcelona y su política de fichajes. Se pagaron 30 millones por un futbolista que no quería el entrenador y cuyo papel ni siquiera ha sido de secundario. Xavi nunca contó con él y Vitor Roque se convirtió en el símbolo de la pugna entre el entrenador y la dirección deportiva. «La intención era que Vitor Roque no viniese en enero para que se hiciese. Pero al final decidimos que, por su bien, y para acelerar su adaptación, viniese», intentaba explicar ayer Xavi Hernández. Es un asunto que le va a perseguir, aunque lo niegue: «Hay un debate que no tiene sentido para mí. Es joven, se está formando y depende de quién tiene delante para ver si juega. Eso ha pasado toda la vida y, sobre todo, con futbolistas jóvenes». Lo que quería explicar Xavi es que Vitor Roque, no es un futbolista para el nivel del Barcelona, pero que es a lo que puede aspirar el club.