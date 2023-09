Ancelotti asusta con Vinicius al Atlético de Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid, puede que con Vinicius. “Se ha entrenado bien hoy y va a estar en la convocatoria. Voy a ver el papel que va a tener en el partido. El riesgo con él es cero. Entrenó ayer y hoy porque el riesgo es cero. Lo importante es que se ha recuperado. Obviamente le falta un poco de condición físico. Mañana lo evaluaremos”, ha asegurado Carlo Ancelotti.

El entrenador ya tiene a todos, menos a Carvajal y Guler, que estará el lunes listo para entrenar con normalidad con el resto y estar disponible. “Bellingham se ha entrenado normalmente”, ha asegurado acerca del inglés. Le han preguntado si le preocuparon sus problemas estomacales de ayer. "Sin jugadores importantes han sido capaces de jugar bien. Si no está no me voy a poner a llorar, buscaremos soluciones", ha dicho, después de bromear acerca de llorar durante cuatro horas, como dijo con Vinicius y su ausencia en el The Best

La duda es si Modric y Kroos van a jugar. El alemán fue suplente en el último encuentro. Es raro que lo sea dos veces seguidas “Cuesta dejar en el banquillo, no sólo a Kroos o Modric. También dejar en el banquillo a Valverde, Tchouameni, Camavinga, Pero lo entienden. La competencia en el medio es muy importante porque todos son muy buenos.. Mi reflexión es que cuando hago un cambio veo triste al jugador que sale, al que entra, en cambio, feliz. Entiendo que uno sale triste porque piensa que no está jugando bien. Les he dicho que no estén tristes, tienen que estarlo si no lo han intentado al ciento por ciento, pero siempre lo dan y por eso tienen que estar felices.. Los cambio los hago para meter a alguien que está más fresco”.

También ha dicho que“el derbi es una gran oportunidad porque son partidos especiales. Son dos equipos con mucha calidad y va a ser un partido con intensidad. El Atlétioc perdió contra el Valencia, pero lo hizo bien contra la Lazio", ha asegurado sobre la irregularidad del rival.

“Queremos ganar, no para meter en dificultad al Atlético, queremos ganar para intentar ganar LaLiga", ha continuado Ancelotti. Pero si el Atlético pierde se queda a once puntos del Real Madrid, que seguiría siendo líder. Es verdad que con un partido menos. Es decir, que si pierde, siendo optimista estaría a ocho puntos, cuando sólo se han disputado 18. Una diferencia ya dolorosa.