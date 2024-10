Ancelotti, el Clásico contra el Barcelona y la frase de Van Basten

Carlo Ancelotti no duda ni se muestra ni un poco nervioso las horas antes al partido contra el Barcelona, el Clásico de este sábado en el Bernabéu . "No sé quién es el favorito, depende de la dinámica del partido, no hay favorito. Si tú lo eliges, puede pasar de todo, no es un problema de manejar la presión, los momentos del partido.Habrá momentos en los que tengamos el control nosotros y momentos en que los tenga el Barcelona”, ha dicho en la sala de Prensa de Valdebebas, serio y concentrado.

Ha hablado de nombres propios. Desde Bellingham. "El año pasado Bellingham fue determinante con sus goles, porque no estaba Karim. Ese problema no lo tenemos ahora porque tenemos a Mbappé. Si marca goles está bien, pero necesitamos su trabajo, que es más importante", hasta Modric: "La seriedad, profesionalidad y la pasión de Modric es lo que le mantiene. No hay más secreto en su veteranía".

Otro de los protagonistas es Mbappé, su primer Clásico: "A Mbappé no hay que decirle nada especial, sabe lo que tiene que hacer. Su manera de preparar el partido es con tranquilidad y va a aportar como siempre lo ha hecho. Estamos satisfechos, porque ha marcado goles. Es importante para el equipo, ante el Dortmund estuvo muy presente en los dos goles. No tenemos prisa ni yo, ni la plantilla ni él. Obviamente lo va a hacer mejor porque tiene todas las cualidades para hacerlo mejor”.

El otro, tras su partido de Champions, es Vinicius: "Vinicius es uno de los mejores del mundo, sigue siendo muy humilde, ha progresado mucho como futbolista, manteniendo la misma humildad que el primer día que le conocí. Puede ser uno de los líderes de este equipo, como Valverde y Modric. Los jóvenes, más que con palabras, con su actitud y compromiso, muestran que son líderes”.

Dice Ancelotti que sí ha pensado un plan para el choque, pero que es secreto: "Tengo algo pensado para sacar la pelota, pero no voy a explicártelo hoy. Después me dices si me he equivocado. Si tienen una línea alta hay que atacar de una manera, si tienen una línea baja hay que atacar de otra manera”

Y ha contado una anécdota: “No hay que hablar mucho en este tipo de partidos. Es un tipo de partidos en el que no hay que decir mucho sobre la estrategia.. Cuando jugaba me preocupaba mucho y Van Basten me decía: "La estrategia es clara, dame el balón y corre para celebrarlo conmigo2. Y pasó muchas veces2.

El rival es un Barcelona distinto al de Xavi: "El Barcelona juega más directo. No comparo con Xavi, que a su manera, hizo un trabajo fantástico. Este es distinto y respetamos igual. El Barça tiene una idea muy clara de juego, lo está haciendo muy bien. Es un equipo muy valiente. Tenemos que preparar el partido bien e intentar de jugarlo lo mejor”.

Con Yamal como figura: "Ha ha empezado su carrera de manera espectacular, un jugador muy peligroso, pero hay que focalizarse en lo que quieres hacer y en lo que tienes que hacer", decía Ancelotti.