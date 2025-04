Ancelotti: "Decir que tengo un enfrentamiento con el club es mentir"

Ancelotti ha comparecido ante los medios después de la eliminación del Real Madrid en Liga de Campeones y antes del choque de este domingo ante el Athletic, donde los blancos no pueden fallar para seguir enganchados a la pelea por la Liga.

"Ante el Athletic necesitamos un partido intenso. Los dos equipos han tenido compromiso esta semana, enhorabuena al Athletic por su pase a la semifinal. Hemos tenido tiempo para prepararnos y mañana queremos seguir en la pelea para la Liga".

Sobre si hay culpables de la derrota ante el Arsenal: "He hablado con los jugadores y con el club, estamos todos en la misma línea, que es seguir en la pelea por los títulos que nos quedan. Obviamente estamos todos dolidos por salir de la competición más importante, donde hemos tenido más éxito, pero son cosas que en el fútbol pueden pasar. No siempre se puede ganar y tenemos la misma idea. No hay ningún tipo de enfrentamiento con el club porque estamos en el mismo barco siempre, en las buenas y en las malas. El que habla de un enfrentamiento con el presidente no dice la verdad, porque me está mostrando más cariño que en los momentos en los que hemos ganado. En este mundo se cuestiona todo, incluso un club que ha ganado 30 títulos en 11 años. No me preocupo porque me cuestionen por haber perdido un partido.

¿Se puede mantener el bloque de este equipo para el curso que viene? Creo que todo se puede hacer y tenemos que hacer una evaluación para el futuro al final de la temporada, pero cuando seguimos compitiendo títulos que son importantes, como la Liga, la final de la semana que viene, el primer Mundial de Clubes... hablar de esto no es lo correcto. Después hablaremos, obviamente.

Su futuro en Brasil: "No hay que decir absolutamente nada. Al final de la temporada hablaremos de esto. Al final de la temporada hablaré con cl club de mi futuro".

Lo que más le ha dolido: "Que se cuestione a un club con 27 títulos en 11 años me parece engañar, esto es lo que más me ha molestado".

Su relación con los jugadores: "Lo único que quiero hacer es agradecer a todos estos jugadores, porque hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero seguir. Tenemos buenas relaciones, unidos, peleando. A día de hoy solo quiero agradecerles la posibilidad de ganar dos Champions en los últimos cuatro años".

¿Sólo vale la Champions? Obviamente es la competición más importante, no solo para el Madrid, para todos los clubes. Pero no es verdad que el resto no cuenta. Cuenta la final de Copa, pelear por la Liga y el Mundial de clubes.

Soluciones futbolísticas. "Necesitamos volver a tener sensaciones positivas, teniendo en cuenta los goles encajados en los últimos partidos. Volver a tener solidez en este tramo final de la temporada para poder seguir peleando".

¿Se arrepiente de algo? No me arrepiento de nada. Siempre he tenido una relación óptima con el club y lo que hacemos y haremos es siempre juntos. Nunca hemos tenido ningún tipo de enfrentamiento y decir que lo hay es engañar a la gente.