Ancelotti: "Es una pesadilla preparar los partidos contra Guardiola"

El Real Madrid juega un partido fundamental contra el Manchester City en la Champions. Carlo Ancelotti ha hablado del partido

El partido: "Es un clásico porque hace mucho que nos enfrentamos. Va a ser un partido entretenido e igualado. Es difícil prever que va a pasar. Dependerá de la actitud, calidad, confianza. Son partidos de un nivel tan alto que hay que sacar la mejor versión en todos los aspectos. El estado de forma no es tan importante, cada uno tiene su opinión personal. El City es uno de los mejores de Europa y tiene el mejor entrenador. Es el partido más complicado que podemos tener. Si uno no está al ciento por ciento, lo va a dar. Nosotros somos competitivos a pesar de la emergencia que tenemos. El que pase, tiene muchas posibilidades de llegar lejos en esta competición. Los otros años, quien ganó esta eliminatoria ganó la competición. Si jugamos este partido es culpa nuestra, pero es sorprendente que lo juguemos en este momento de la temporada".

Vinicius: "Su temporada ha sido muy buena, teniendo en cuenta que las lesiones no le han permitido tener continuidad. Pero ha marcado goles y ha dado asistencias, No está ansioso, lo veo bien, aunque no está al ciento por ciento. En la segunda parte contra el Atlético marcó la diferencia siendo una pesadilla en la banda izquierda".

Récord de partidos en Europa con el Madrid: "Esta historia me hace estar preparado para las críticas. Cuando juegas una eliminatoria, puede no salir bien y aumenta cuando te enfrentas a uno de los mejores equipos y uno de los mejores entrenadores".

Cualidad de Guardiola: "Me parece un entrenador que intenta hacer algo nuevo en sus equipos, ha aportado mucho al fútbol, es y sigue siendo un innovador. Le tengo mucho respeto, porque es una pesadilla preparar los partidos porque siempre tiene ideas que te hacen pensar".

Vallejo: "No pasa nada con él, se está entrenando, está bien, pero se acaba su contrato y preferimos dar más oportunidad a los jóvenes"

Cómo es como entrenador: "No soy duro, soy intenso con los futbolistas".

El rival: "Me sorprenden que estén así. Pero he visto un buen equipo, que compite como siempre. No puedo pensar que no está fuerte, tiene jugadores fantásticos y un gran entrenador".