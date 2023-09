Ancelotti: "Vinicius estaba llorando por no estar en la lista de The Best"

El Real Madrid prepara el partido contra la Real Sociedad del domingo y el entrenador Carlo Ancelotti ha dado una conferencia de Prensa. Ha hablado de Bellingham: "Está siendo evaluado por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien, no era conocido porque estaba en Alemania y no tenía el papel que tenía ahora. Es un jugador que está muy focalizado, serio, profesional, no va a perder la cabeza si se habla bien de él", ha dicho de la estrella actual de LaLiga. "Tiene la habilidad de llegar al área rival y ser peligroso, se encuentra bien ahí. Es un jugador que tiene continuidad y físico importante, no hemos hablado de cuánto goles puede marcar". Y ha alabado su personalidad: "El jugador bueno, importante con personalidad, sufre menos que los otros, no hay otra razón. El jugado rqueiene personalidad, más que calidad te permite que la camiseta tan imporante como la del Real Madrid no te pese".

Le han preguntado por Vinicius, que no está en la lista The Best, aunque parezca tan raro: "Estaba llorando, diciendo, no me pusieronen esta lista, estaba muy triste, ha llorado diez horas", ha dicho el italiano, de broma. Vini sigue lesionado: "No hay día preciso para su vuelta, está recuperando bien, la cicatriz está bien y está aumentando la carga de trabajo, la próxima semana hará trabajo con equipo y va a recuperar antes de las seis semanas que han dicho"

Ha aseguraso que Ceballos "está bien", pero Mendy, no

Y ha explicado por qué Raúl ha estado en el entrenamiento: Está con nosotros todos los días, es normal tener comunicación con él pq necesitamos jugadoers de la cantera, no he hablado de su futuro. Tenia jugadores que van a ser convocados, pero está con nosotros todos los días"