Un año y un mes después, el Atlético perdió en el Metropolitano

La dura profesión de árbitro: cuando dicen por los altavoces la alineación del equipo local, aplausos; cuando dicen la del equipo visitante, pitos; cuando dicen el nombre del colegiado, se cae el estadio. Pasó en el Metropolitano y en realidad sucede en todos los campos. Es una queja preventiva, aunque con penaltis como el que le hizo Reinildo a Prados no hay lugar para la protesta. Midió mal el defensa, se fue al suelo con todo, falló al balón y casi lo mejor que le pasó fue que sólo señalaran la pena máxima y tarjeta amarilla. "Atleti, Atleti", cantó la afición rojiblanca para animar a los suyos después de que lo transformara Berenguer. Pero el Atlético, aunque lo intentó, no fue, y vio cómo la espectacular racha que llevaba como local se cortaba, aunque mirándolo por el lado positivo desde el punto de vista de los madrileños, fue en el encuentro de ida de una eliminatoria que continuará el 29 de febrero en San Mamés. Por tanto, es una derrota con solución para ellos.

El Athletic Club dejó en 28 los partidos consecutivos de los chicos del Cholo sin caer en casa, entre todas las competiciones. Desde el 8 de enero de 2023, con la visita del Barça en la pasada Liga (un 0-1 de los muchos que logró el conjunto azulgrana ese curso), no sabían los seguidores del Metropolitano lo que era abandonar el estadio con sabor a derrota. Un año y un mes ha pasado. No es, además, una estadística con trampa, porque 26 de esos encuentros han sido triunfos y sólo dos acabaron en empate, ambos con el Getafe. Es la mejor racha de los colchoneros en el siglo XXI.

Se las había apañado el Atlético para sacar adelante partidos en los que ha empezado perdiendo, hasta 0-2, otra veces ha ganado con un festival, pero con el Athletic Club no pudo ni en una segunda parte en la que tuvo ocasiones, pero no puntería. Le faltó el brillo de Griezmann, que no tuvo su día, y también un punto de suerte, o centímetros, porque el penalti final a Morata quedó anulado por fuera de juego. Mereció el empate.

El conjunto de Ernesto Valverde lleva una temporada espectacular en la que está a dos pasos de volver a ganar la Copa del Rey, con ventaja en el primero, algo que no consigue desde 1984; y además promete dar guerra en LaLiga para pelear por la Champions con el Atlético y con el Barcelona: dos puestos para tres, si se cuenta que Real Madrid y Girona ya lo tienen casi asegurado.

La racha completa del Atlético

Liga 2022/23: Valladolid (3-0), Getafe (1-1), Athletic (1-0), Sevilla (6-1), Valencia (3-0), Betis (1-0), Almería (2-1), Mallorca (3-1), Cádiz (5-1), Osasuna (3-0), Real Sociedad (2-1). Liga 2023/24: Granada (3-1), Real Madrid (3-1), Cádiz (3-2), Real Sociedad (2-1), Alavés (2-1), Villarreal (3-1), Mallorca (1-0), Almería (2-1), Getafe (3-3), Sevilla (1-0), Valencia (2-0), Rayo Vallecano (2-1). Copa 2023/24: Real Madrid (4-2), Sevilla (1-0). Champions 2023/24: Feyenoord (3-2), Celtic (6-0) y Lazio (2-0).