Arda Güler intenta el gol del año ante Osasuna... Y se estrella con el larguero (vídeo)

Arda Güler va entrando poco a poco en la dinámica del Real Madrid. Primero las lesiones le impidieron jugar, pero en las últimas jornadas va teniendo minutos. Pocos, de momento, pero los está aprovechando.

Si contra el Celta el última día marcó un gol muy celebrado por el vestuario, contra Osasuna intentó esto:

Salió en el minuto 85, con todo resuelto, y en el descuento, recibió una pelota en el centro del campo y no se lo pensó. Vio como el portero, Sergio Herrera, estaba adelantado y probó marcar desde el centro del campo. La pelota voló y parecía que iba directa a la red. Al guardameta no le daba tiempo a retroceder... Pero el balón finalmente se estrelló en el larguero. Fede Valverde no pudo aprovechar el rechace y su remate fue defectuoso.

Fue la acción que puso fin a un partido muy controlado por el Real Madrid, y eso que empezó perdiendo. Tuvo una rápida reacción, dio la vuelta al resultado rápido, y después no sufrió demasiado atrás. El marcador final fue 2-4.

Mantiene su ventaja al frente de la clasificación. Los partidos que le quedan son: Athletic Club en casa después del parón por selecciones, Mallorca fuera, Barcelona en el Bernabéu, Real Sociedad a domicilio, Cádiz como local, Granada fuera, Alavés en casa, Villarreal fuera y Betis en casa para finalizar el campeonato.

Seguro que Arada Güler sigue acumulando minutos en muchos de esos encuentros. De momento, ha disputado 98 entre todas las competiciones: cinco partidos de Liga (31 minutos), uno de Copa (59 minutos, la única vez que ha sido titular) y un partido en la Supercopa (ocho minutos).