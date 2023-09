Argentina gana a Ecuador con un gol de Messi de falta: el secreto de sus lanzamientos, doble efecto, pie arrastrado, poco acompañamiento...

Argentina ganó el pasado diciembre el Mundial de Qatar y ya ha empezado la larguísima clasificación para el próximo, que se disputa en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Con los cambios de la FIFA, se otorga una plaza más a la Conmebol de ahí que de los diez equipos suramericanos se clasifican directamente seis y el séptimo tiene que jugar una repesca. La albiceleste comenzó con un triunfo mínimo (1-0) ante Ecuador en el Monumental gracias a un tanto de falta de Messi.

El argentino está viviendo un momento muy feliz ahora mismo con su nueva aventura en Miami después de un curso en el que logró el sueño que le faltaba al proclamarse campeón del mundo. El tanto ante Ecuador demuestra que el ex jugador del Barcelona sigue teniendo una sensibilidad especial con los libres directos. Enrique Navarro, del Laboratorio de Biomecánica Deportiva de la Universidad Politécnica de Madrid (www.biomecanicaupm.es) explicó en un reportaje para este periódico algunos de los secretos de los lanzamientos del argentino, que viene a cuento recuperar ahora después de esta última diana.

“Es un malabarista porque logra que el esférico vaya rotando sobre un eje vertical (como una peonza), pero también un poco sobre uno horizontal (como el 'topspin')», desvelaba Navarro: “La pelota gira sobre un eje oblicuo y, por un lado, con eso se consigue la curva, que complica al portero llegar al balón; y por otro hace que el balón suba, pero después baje, por lo que no se va alto”, seguía analizando el doble efecto.

"Poco ortodoxo"

Respecto al golpea, el biomecánico describía: "Messi entra de abajo hacia arriba, va con el pie arrastrándolo y en dirección hacia el centro de la pelota. Es un golpeo con el interior, no con el empeine, y luego mueve el pie hacia adentro para darle ese efecto, algo parecido a lo que sucede en el tenis con las raquetas. Recorta el golpeo, no tiene mucho acompañamiento, lo que no es demasiado ortodoxo, pero a él le funciona". ¿Y qué pasa con el resto del cuerpo? "Está totalmente inclinado para darle una buena dirección al pie. Si estás muy vertical es muy difícil colocar el pie como lo tiene Messi y si quieres tener la pierna así de recta y lo haces con el cuerpo estirado, te caes. Por eso, para compensar, él flexiona el tronco. Y la pelvis gira a la derecha y la rotación de hombros es a la izquierda, mientras los ojos están siempre taladrando el balón”, explica. Y añade: Es imposible tener esta precisión si no miras la pelota. Es lo mismo que hace Rafa Nadal al dar una derecha".