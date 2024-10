El artículo de Jordi Évole sobre el Real Madrid que calienta el Clásico

Uno de los mantras que se repite cuando llega un Clásico es que sus puntos valen lo mismo que cualquier otro partido, pero ninguno crea la expectación y polémica de este. Hasta Jordi Évole ha escrito sobre el partido, elogiando al Barcelona y criticando al Real Madrid.

Lo que es cierto, pero como en la novela de George Orwell, algunos partidos son más iguales que otros y un Real Madrid - Barcelona, matemáticamente es igual que otro encuentro, pero moralmente tiene efectos distintos y más a estas alturas de la temporada, cuando ya los equipos comienzan a definirse y empiezan a mostrar de qué madera están hechos.

El encuentro de esta noche no va a dar LaLiga a nadie, pero sí que puede mostrar cuál es la realidad de los dos mejores equipos del campeonato.

El Real Madrid llega tras su victoria contra el Borussia Dortmund, que se puede leer de varias maneras: la de un equipo, liderado por Vinicius, capaz de arrasar en cuanto se pone a ello; o la de un equipo al que le cuesta ponerse a ello porque aún no tiene claro cómo jugar o qué es.

El madridismo se acoge a la primera teoría, la del conjunto que ataca y ataca hasta que desarbola al rival, aunque sabe que el choque de hoy va a medir si tiene consistencia en el centro del campo y si Ancelotti ha encontrado la fórmula con la que afrontar los partidos importantes.

Porque no tiene dudas (no puede, no le dejan las circunstancias) en la parte ofensiva y tampoco en los hombres de atrás, pero no termina de encontrar los hombres ni el modo en el centro del campo. Contra el Borussia jugó con Modric, Bellingham y Valverde y, antes del descanso, pareció una prueba fallida. Le faltó consistencia. El problema es que cuando ha puesto otros nombres, con Tchouaméni como figura principal, puede que haya sido más consistente en defensa, pero ha sido débil en ataque.

El Barcelona de Flick, sorprendentemente, tiene las cosas mucho más claras y mucho antes. Nadie esperaba, cuando se supo el calendario, que el equipo azulgrana llegaría al Bernabéu con ventaja en LaLiga y con una exhibición de goles y frescura que hace una temporada parecía inimaginable. LaLiga que ganó Xavi se olvidó muy pronto el curso siguiente ante la personalidad contradictoria del entrenador, que nunca se hizo con el banquillo como se hacía con el campo. A Flick, en cambio, la talla le sienta perfecta hasta ahora.

Esas son las palabras clave: hasta ahora. En el Bernabéu y contra el Real Madrid, el Barcelona tiene que demostrar que sus jóvenes futbolistas son maduros para los retos que les esperan y si se puede jugar tan adelantado contra Vinicius y Mbappé o es más bien un suicidio. El encuentro contra el máximo rival va a medir, sin ninguna duda, a este Barça tan atractivo como inesperado. Tan emocionante este Barcelona que a Jordi Evole, en su artículo de La Vanguardia, quizá se le ha ido un poco la mano. "Esos niños", acaba su artículo refiriéndose a los jóvenes de La Masía, "juegan esta noche en el Bernabéu. Contra el Madrid del Ser Superior. El club Estado. Saneado. Rico. Imponente. En un estadio reluciente con ligeros problemas de insonorización. Con sus Vinicius, sus Bellingham y sus Mbappé. El club que siempre gana. El club que puede comprarlo todo. Todo menos la magia, el ansia, la ilusión y la autenticidad de unos chavales con ganas de hacer historia.