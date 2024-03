El ataque de risa de Cata Coll durante el discurso de Sánchez del que todos hablan: "Vas de feminista pero..."

La selección española femenina de fútbol se proclamaba el pasado miércoles campeona de la primera edición de la Liga de Naciones al derrotar por 2-0 a Francia en la final disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en un encuentro que dominó con absoluta solvencia. La campeona del mundo sumaba así su segundo título seis meses después de haber hecho historia con la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras un encuentro donde ha vuelto a imponer su estilo ante un rival al que ha ajusticiado con los goles de Aitana Bonmatí en la primera mitad y de Mariona Caldentey en la segunda.

Un logro que se une a su clasificación histórica para los Juegos Olímpicos de París donde muchos las ven ya como firmes candidatas al oro.

Tras el histórico título, las jugadoras fueron recibidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. Un acto en el que Cata Coll se convirtió en la protagonista absoluta. La portera de la selección no pudo contenerse y le dio un ataque de risa tras las dudas de Sánchez durante su discurso que dejaban en evidencia sus conocimientos de fútbol femenino.

«Enhorabuena en nombre de la sociedad española por este triunfo, esta Liga de las Naciones, que tengo entendido que es la primera edición, ¿no? Bueno, estoy convencido de que van a caer unas cuantas más», dijo Sánchez al inicio de su discurso.

Esa duda sobre el número de edición del torneo desató carcajadas y gestos de incredulidad entre las jugadoras, especiamente en Cata Coll. La reacción de la futbolista no tardaría en volverse viral y las redes ardieron.

"Cuando vas de feminista y no tienes ni idea de fútbol Femenino", "Me comentan que acto seguido Oscar Puente ha recibido órdenes de descuartizar a la jugadora en un cobertizo de Moncloa al puro estilo Sancho en Tailandia", "Ya no la convocarán más", "Tiene casi 900 asesores, va de feminista y hace un discurso sin estudiar ni una sola referencia" son algunos de los críticos comentarios que pueden leerse en redes.