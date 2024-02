Este es el dinero que se llevan las jugadoras de "la Roja" por ganar la Liga de Naciones y el que se embolsaron los hombres por el mismo título

La selección española femenina de fútbol se proclamaba anoche campeona de la primera edición de la Liga de Naciones al derrotar por 2-0 a Francia en la final disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y que ha dominado con bastante solvencia. La campeona del mundo sumaba su segundo título seis meses después de haber hecho historia con la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras un encuentro donde ha vuelto a imponer su estilo ante un rival al que ha ajusticiado con los goles de Aitana Bonmatí en la primera mitad y de Mariona Caldentey en la segunda.

Un logro que se une a su clasificación histórica para los Juegos Olímpicos de París donde muchos las ven ya como firmes candidatas al título. Pero el triunfo de ayer no es solo una gesta y un trofeo, también incluye una compensación económica. Y, como suele ocurrir, la diferencia de primas entre las selecciones masculina y femenina ha vuelto aponer sobre la mesa el manido debate de la brecha salarial.

¿Cuanto dinero se llevan las futbolístas de La Roja?

160.000 euros a repartir. Eso es lo que percibirán las campeonas de la Liga de Naciones femenina o lo que es lo mismo, un 1,53% de lo que ganaron los chicos en la pasada edición, quienes recibieron 10,5 millones de euros.

Las segundas clasificadas -Francia- obtienen 100.000 euros, mientras que la Selección masculina de Croacia, subcampeona el año pasado, recibió nueve millones de euros. Tercer y cuarto puesto han ingresado 80.000 y 60.000 euros respectivamente. En chicos, Italia y Países Bajos, se llevaron ocho y siete millones de euros. Una diferencia abismal.

La razón que esgriman desde la UEFA para justificar esta brecha es que no obtienen beneficio alguno de esta competición, es la primera vez que se celebra. Los derechos audiovisuales y de patrocinio dependen de las federaciones, al revés que en el caso de los hombres. La Liga de las Naciones femenina tampoco dispone de sponsor propio ni balón oficial.

Sin embargo, este tipo de razones no convencen a muchos que han vuelto a calentar el debate en redes sociales. Donde algunos denuncian el hecho de las jugadoras ganen un 65% menos mientras otrosd lo ven lógico por el impacto que generan.

"Tienes razón, en mi pueblo había un grupo de música rock hace años y nunca he entendido por qué no ganaban lo mismo que Bruce Springsteen", "Lo siento pero con tu tweet me acabo de enterar de que hoy jugaron la final" o "Es injusto. Ellas seesfuerzan y ganan igual que ellos" son los comentarios dispares que pueden leerse en "X".

Pacto con la RFEF

No obstante, la cifra otorgada por la UEFA no será la única que se embolsen las jugadoras. Según adelantó Relevo, la Federación ha alcanzado un pacto con las jugadoras que se repartirán una prima de 500.000 euros repartida en los conceptos. Las futbolistas de La Roja se repartirán 140.000 euros por la clasificación para la cita de París y 440.000 eurospor ganar a Francia y proclamarse campeonas de la Liga de Naciones.