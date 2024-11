El Atlético de las dos caras visita al Mallorca y busca "lo más difícil en el fútbol"

«Es lo más difícil en el fútbol», responde Simeone cuando le hablan de «regularidad». El Atlético no está siendo un equipo fiable, sobre todo lejos de casa, pero ahora ha encadenado tres victorias consecutivas, una en Copa (Vic), otra en Liga (Las Palmas) y especialmente la de la Champions (PSG), que pueden suponer un punto de inflexión en la temporada.

Victorias sin brillo

Eso sí, el resultado no debe servir para tapar que lejos del Metropolitano a los rojiblancos les falta brillo. Sus cuatro triunfos este curso han sido similares. Contra el Athletic Club marcó Correa en el descuento (0-1). El argentino también fue el protagonista en el Parque de los Príncipes, donde los madrileños estuvieron cerca de un gran Oblak para golpear duro en las pocas ocasiones que tuvieron (1-2). El mismo guion fue el del triunfo en Vigo, el segundo 0-1, con el portero liderando la resistencia y Julián Álvarez como ejecutor en lugar de Correa. La cuarta victoria de visitante fue ante el débil Vic. Esa vez fue 0-2, pero el primer tanto no llegó hasta el minuto 81, por un polémico penalti.

"La idea es la misma"

Se ha debatido las dos últimas temporadas el Atlético entre si ser un equipo más abierto y propositivo o más especulativo, y los jugadores parecen sentirse más cómodos con la segunda opción, al menos lejos de su estadio. «Esto es el Atlético. Necesitábamos un partido así, trabajado tácticamente», opinó Griezmann en París tras el ejercicio de resistencia y contundencia. Para Simeone, la idea es la misma. «Se ve desde hace doce años. No siempre podemos responder al máximo nivel, pero es de un equipo que trabaja en bloque, no importa si es más alto o más bajo. Con Las Palmas fue más alto, con el PSG fue más bajo», dice el técnico. En casa el Atlético lleva doce goles marcados y dos encajados. Fuera, 6-5. Hoy visita al Mallorca para no alejarse más de la cabeza en LaLiga.