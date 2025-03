El Atlético, enganchado a Julián Álvarez

Dos partidos ha jugado Julián Álvarez en el Bernabéu y dos veces ha marcado. Para eso lo fichó el Atlético, para marcar diferencias en los partidos grandes y el argentino se lo ha tomado en serio. Lo hace, además, en todas las circunstancias. En la Liga marcó de penalti cuando el partido estaba empatado a cero, pero lo hizo a lo Panenka, como si el tiempo se hubiera detenido y a su alrededor se hubiera hecho el silencio.

Julián responde cuando no hay nada que perder y cuando todo parecía perdido. El Atlético ya perdía a los cuatro minutos de partido, pero eso no es importante para el argentino, que enganchó un balón en el costado izquierdo del área y lo mandó al palo contrario, al lugar exacto adonde no podían llegar los dos metros de Courtois.

El «19» del Atlético es un jugador tranquilo fuera del campo, de hablar pausado, pero ya ha demostrado su carácter en situaciones más difíciles. Por ejemplo, contra el Bayer Leverkusen. Aquel día su equipo se había quedado con diez en el minuto 25 y los alemanes se habían puesto por delante en el marcador. Nada de eso distrae a Álvarez, que se echó el Atlético a la espalda, cargó con él en una carrera desde su campo y empató cuando su equipo estaba en inferioridad en el césped y en el marcador.

En el Bernabéu amenazó con repetir esa jugada. Echó a correr con todo el terreno por delante, pero esta vez estaba Asencio, un central rápido y especializado en corregir errores a la carrera. Pidió falta el argentino cuando se quedó con el balón, pero Turpin, el árbitro francés recurrió al «sigan, sigan» para que se continuara jugando.

Julián despierta la admiración y la confianza de sus compañeros, que no dudan en buscarlo. Da la cara en el campo y cuando le toca atender a las televisiones después del partido. No es de los que se esconden y su gol permite al Atlético llegar con la eliminatoria viva y a solo un gol de igualarla para meterse en los octavos de final.

Ya no cuentan los goles fuera de casa para el desempate en la eliminatoria, pero eso no quita importancia al gol y a la actitud del delantero del Atlético. Con ese disparo que superó a Courtois confirmó el buen momento del Atlético en el partido y le animó a seguir buscando, aunque no llegó el segundo. «Fue un lindo gol, tuvimos ocasiones para convertir, pero no se pudo», se lamentaba después del partido.

«Ellos hicieron los goles en el momento justo. Encajamos muy pronto. Es verdad que con el empate pudimos entrar en el partido, pero sabíamos que no iba a ser fácil. Jugábamos en su estadio y ellos tienen grandísimos jugadores, pero quedan 90 minutos», dice Julián, que se agarra al tópico como el Cholo Simeone al «partido a partido».

«Quedan noventa minutos con nuestra afición y en casa», insiste. Y entonces, la semana que viene, Julián volverá a ser el principal argumento del Atlético para llegar a cuartos de final.