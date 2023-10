Atlético de Madrid - Real Sociedad, jornada 9 de LaLiga en directo

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, apuesta por De Paul, Marcos Llorente y César Azpilicueta en la alineación en el conjunto rojiblanco, sin Saúl ni Savic, ambos en el banquillo, en el partido contra la Real Sociedad. El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, César Azpilicueta, Axel Witsel, Mario Hermoso y Samuel Lino, en la defensa; Marcos Llorente, Koke Resurrección y Rodrigo de Paul, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Álvaro Morata, en la delantera, en una alineación con un cambio respecto al choque con el Feyenoord, del que sale Saúl Ñíguez, que empezará en el banquillo tras entrenarse a menor ritmo el pasado viernes.

Imanol Alguacil no cambia nada en su once: Álex Remiro, como guardameta; Hamari Traoré, Igor Zubeldia, Robin Le Normand y Ahien Muñoz, en la defensa; Brais Méndez, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Ander Barrenetxea, en el centro del campo; y Take Kubo y Mikel Oyarzábal, en el ataque, según informó el club donostiarra en sus canales oficiales.