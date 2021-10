Luis Suárez, la venganza y el perdón

Fútbol

«Pido perdón por el respeto, por el cariño, por ser un culé más, por la trayectoria en el Barcelona, por el momento que están pasando los compañeros, por el hincha», decía Luis Suárez tras el partido y su gol al Barcelona. Un perdón mezclado con las ganas de revancha del uruguayo, dolido por la manera en que tuvo que salir del Barcelona. Hizo un gesto después del perdón simulando una llamada de teléfono, aunque no quiso aclarar para quién. «¿Para Koeman?» «No», dijo el «9» del Atlético, aunque sus palabras antes del partido sí hacían creer que se refería al entrenador holandés, con el que no tuvo muy buena relación en el breve tiempo en que coincidieron, y que le despidió por teléfono en una brevísima conversación.

«Estoy contento por la victoria del equipo, que es lo que queremos defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid», dice el uruguayo, que siente «la satisfacción y el orgullo» de ser ovacionado por el público que volvió a llenar las gradas del Metropolitano.

Suárez marcó un gol y pudo haber marcado otro. En realidad pudieron haber sido más para el Atlético, que encontró una autopista sin peajes a la espalda del centro del campo del Barcelona. «No se puede dejar tanto espacio cuando perdemos el balón. Hemos hablado antes del partid por eso. Tenemos cuatro defensas y hay dos centrales que tienen que seguir a los delanteros. Nico no sigue a Lemar y puede que ahora entendáis por qué a veces jugamos con tres centrales. Dejamos demasiados espacios y no tenemos velocidad para seguir a gente como Llorente o Lemar y hay que seguirlos», explicaba Koeman en su conferencia de prensa.

Suárez pidió perdón a su antigua afición y Griezmann tiene que hacerlo aún con la propia. No fueron tan mayoritarios como el día de su reestreno con la camiseta rojiblanca en el Metropolitano, pero se siguen escuchando pitos. Aunque mezclados con aplausos. Y su falta de precisión en los metros finales no le ayuda a conseguir la redención. El Cholo confió en Suárez y en Joao para la delantera, pero eso no significa que vaya a ser siempre así. «No podemos dejarnos llevar solamente por un partido. Correa lo hizo bien contra el Alavés y qué hablar del momento de Griezmann, que volvió a marcar en un momento importante de la Champions. Hoy le tocó jugar pocos minutos, tenemos futbolistas importantes», asegura.

El entrenador rojiblanco guardó sus mejores elogios para Joao Félix. «Cuando terminó el primer tiempo me acerqué a Joao para decirle ‘’lo que necesito de vos es lo que estás haciendo’'. Entre él, Correa, Lemar y Griezmann tienen un giro para delante que es muy difícil de controlar», explicaba. «Joao me gustó mucho en el partido anterior y por eso jugó», añadía.

El portugués busca la regularidad que le ha faltado en años anteriores. «Para eso hay que jugar todos los partidos de titular», dice, satisfecho después de su actuación.