El Atlético se juega la temporada en un partido

El Atlético lucha por llegar a los lugares que antes formaban parte de su rutina. Se enfrenta al Oporto con la necesidad de ganar para alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones. El riesgo incluye la posibilidad de quedarse fuera de todas las competiciones europeas.

El equipo rojiblanco se acostumbró en los primeros años de Simeone a llegar a las últimas rondas de las competiciones europeas. Desde que llegó en 2011 hasta 2017 sólo un año quedó eliminado antes de los cuartos de final. Fue en 2013 en la Liga Europa, un error consentido porque el Atlético había ganado la competición en la temporada anterior, ya con el Cholo en el banquillo y la prioridad era asentarse entre los equipos que todos los años disputan la Liga de Campeones. Eso ya lo ha conseguido y en esos años llegó a dos finales (2014 y 2016), una semifinal (2017) y unos cuartos de final (2015). Siempre lo dejó fuera el Real Madrid, que entonces disfrutaba de sus años de dominio absoluto en Europa.

La progresión se torció en la temporada 2017/18, con los dos empates ante el Qarabag en la fase de grupos que lo condenaron al descenso a la Liga Europa que terminó ganando para corregir la decepción. Desde entonces, los cuartos de final, que eran el suelo desde el que partía en sus participaciones continentales a convertirse en su techo. Llegó hasta allí en 2020 y se quedó en octavos en 2019 y la pasada temporada.

El Atlético juega con la urgencia, con la necesidad deportiva y económica de llegar más arriba, pero no lo tiene fácil. Un empate lo dejaría fuera de la Liga de Campeones, en la que esta temporada sólo ha conseguido ganar un partido, en San Siro, después de que el Milan se quedara con diez en el minuto 30 de partido cuando estaba pasando por encima del equipo de Simeone.

El Atlético no llega en las mejores condiciones al partido más importante de la temporada hasta el momento. No sólo porque únicamente haya sumado cuatro puntos en los cinco partidos de la liguilla ni porque en casa sólo haya conseguido uno de los seis posibles sino por la derrota ante el Mallorca en el Metropolitano en la última jornada de Liga. Un partido que resume todos los males del Atlético esta temporada. Incapaz de rematar partidos que tiene aparentemente ganados y de aguantar resultados favorables.

La defensa es un agujero y el problema se agrava por la ausencia de tres de los cuatro centrales. Felipe está sancionado y Savic y Giménez, lesionados. Hermoso es el único sano, aunque no se entrenó el lunes con sus compañeros por unas molestias en las cervicales. «Giménez no va a estar, pero tengo un equipo de hombres que sabrán sacar adelante una situación como ésta en la que no tenemos a tres centrales de los cuatro disponibles para ganar el partido», dice Simeone, confiado en las posibilidades de su equipo. «Entreno con ellos, conozco el carácter que tienen y confío en ellos», añade.

Marcos Llorente reconoce la debilidad defensiva de su equipo esta temporada, especialmente en las jugadas a balón parado, que no hace tanto eran su fuerte. «Es un punto a mejorar. Estamos encajando bastantes goles sobre todo a balón parado y de centros. Somos los mismos jugadores que el año pasado, la misma formación en muchas ocasiones y entre el cuerpo técnico y nosotros estamos trabajando para que eso cambie y que nadie dude de que lo vamos a conseguir», dice el centrocampista rojiblanco.

Pero Simeone no quiere hacer responsable a la defensa de los malos resultados, a pesar de que ha perdido la firmeza de años anteriores. «Siempre considero que cuando hay situaciones a mejorar pasa por el equipo al completo. No identifico sólo la parcela defensiva o el medio o la delantera. Considero desde siempre que el trabajo es colectivo y el mayor trabajo colectivo ayuda a mejorar ya sea en la fase defensiva o en la fase ofensiva», asegura. Pero eso son sólo palabras y Simeone no les hace demasiado caso. «Las palabras no sirven para nada, sirven sólo los hechos y confío absolutamente en mi equipo», dice.