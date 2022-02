Las horas más bajas del Atlético de Simeone

Nunca desde que Simeone se sienta en su banquillo, el Atlético estaba fuera de la Liga de Campeones a estas alturas de la temporada. Hace dos años, en la Liga de la pandemia, sí se marchó al confinamiento fuera de los puestos de Champions, sexto, pero a sólo un punto de la Real Sociedad, que marcaba el acceso a la máxima competición continental.

Pero sus números entonces no eran tan ruinosos como ahora. Con 22 partidos jugados, el Atlético había recibido 15 goles y había marcado 22. Ahora ha marcado 38, pero ha recibido 30. Y ha perdido seis encuentros, dos más que hace dos temporadas.

Los cuatro goles encajados en Barcelona han empeorado las cifras, pero hace semanas que Oblak es el portero titular que menos paradas hace en el campeonato. Del Camp Nou se marchó sin hacer ninguna, recibió cuatro goles en cuatro lanzamientos a portería. En todo el campeonato ha hecho 24. Recibe más goles de los que para, una rareza en su trayectoria como portero del Atlético. Tampoco había encajado nunca cuatro goles desde que llegó.

«No hemos cambiado muchos futbolistas en la fase defensiva salvo Trippier, que se ha ido en el mes de enero. Savic y Giménez no jugaron durante mucho tiempo pero en Barcelona jugaron y nos metieron cuatro goles. Nos queda trabajar esta semana con humildad y tranquilidad para mejorar y apretar», reflexionaba Simeone tras la derrota en el Camp Nou.

El Atlético comenzó la temporada como favorito para defender el título de campeón y ahora su único objetivo es alcanzar la Champions. No sólo ve comprometida ahora su clasificación para la Liga de Campeones. También su acceso a las plazas europeas. Está solo un puesto por encima de la Real Sociedad, que está séptima, fuera de los puestos de acceso a los torneos continentales.

Los 30 goles recibidos son más de los que ha encajado en cualquier temporada con Simeone como entrenador. Sólo en la 2012/13, la primera completa del Cholo en el banquillo, encajó más. Y la cifra al final del curso se paró en 31. El equipo ha perdido su identidad. Esa que expresaba Xavi en la sala de prensa después del partido. «Lo que él busca es diferente a lo que buscamos nosotros, entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos», reconocía el entrenador del Barcelona. «Si no le progresan, no le disparan y no le atacan está satisfecho. Si no tiene el balón, está cómodo. Yo estoy sudando si no lo tenemos. Es totalmente antagónico», expresaba Xavi.

Pero el Atlético, que tenía esa capacidad, ya no se siente cómodo cuando le atacan. Hace no mucho tiempo disfrutaba defendiendo en el borde de su área. Pero ahora sufre porque los rivales necesitan menos para hacerle daño.

La preocupación por el rendimiento defensivo del equipo llevó al Atlético a reforzarse en el mercado invernal con dos laterales, Reinildo y Wass, pero ya ha perdido a uno de ellos. Wass, que jugó la segunda mitad en el Camp Nou, se lesionó en una entrada de Ferran Torres y sufre un esguince de grado II en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Puede estar un mes de baja.