Manchester United-Atlético de Madrid. El mejor Cristiano y la defensa más débil

Marcos Llorente regaló un perro a su madre durante el confinamiento y ella decidió llamarlo Anfield, por el recuerdo del partido que cambió la vida del «niño». Se acaban de cumplir dos años de aquella remontada espectacular contra el Liverpool, que entonces era campeón de Europa, y el Atlético se agarra a ese recuerdo para pensar en seguir adelante. Apenas 50 kilómetros separan Anfield de Old Trafford y la altura de la competición es la misma, los octavos de final de Champions.

El Atlético se agarra, además, al cambio de reglamentación que tanto defendió Simeone. Los goles fuera ya no desempatan, por lo que el 1-1 de la ida hace que la eliminatoria siga estando igual que al comienzo.

Hace dos años no tenía enfrente a Cristiano Ronaldo. El portugués no atraviesa su momento más feliz en Manchester, peleado con el entrenador y con parte de sus compañeros. Incluso le costaba hacer goles, sólo había marcado uno en 2022 hasta que el sábado se desató y marcó tres goles al Tottenham.

«El rendimiento de Cristiano contra el Tottenham fue bueno o muy bueno, y eso es lo que esperamos ver de él contra el Atlético. Pero no se trata sólo de Cristiano, se trata de todo el equipo. Vimos en la primera mitad en Madrid, lo que no debemos hacer, cómo no debemos jugar», reconoce Ralf Rangnick, el entrenador del Manchester United. «Es importante tener a Ronaldo al más alto nivel. Cuando está así, ‘’on fire’', es increíble», asegura el lateral del United Alex Telles.

«Con jugadores como él hay que tener siempre cuidado, pero no sólo tiene a Cristiano, tiene otros grandes jugadores con un nivel muy alto. Hay que estar pendiente de todos», advierte Marcos Llorente.

Rangnick sabe que al Atlético no le preocupa la posesión. «Ha tenido menos del 50 por ciento en sus últimos partidos de Liga», afirma el preparador alemán. Pero el Atlético es feliz así. «Nosotros tenemos el contraataque para aprovechar cualquier fallo que ellos tengan», amenaza el Cholo. Así lo hizo hace dos años contra el Liverpool, pero entonces tenía al mejor Oblak y no había tantas dudas en defensa como ahora. Simeone tiene a Giménez, Hermoso y Kondogbia con problemas físicos. Una constante en los últimos tiempos en el equipo rojiblanco.

«Los que estén en condiciones de jugar, estarán, buscaremos que estén los mejores que tengamos», asegura el Cholo. La experiencia le dice que no es conveniente forzar a jugadores lesionados. Lo hizo con Diego Costa en la final de la Champions de Lisboa contra el Real Madrid y sólo le duró ocho minutos.

«Esta temporada ha sido una de las más complejas desde que estamos en el club. Pero intentamos tener alternativas, soluciones y las encontraremos con el andar de los partidos», dice Simeone. Una de esas soluciones en la última temporada y media ha sido jugar con Carrasco como carrilero izquierdo, pero el belga está sancionado y verá el partido por televisión.

La esperanza del Atlético es Joao Félix. El portugués ha superado todas las adversidades en el Atlético para ganarse la confianza de Simeone y ahora es la primera opción para la delantera. «Cumple con lo que el equipo necesita. Está muy bien, con alegría, entusiasmado y es muy importante a nivel individual para que luego pase a lo colectivo, que es lo que importa», reconoce el Cholo.

Joao ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos de Liga y ha dado una asistencia. Es el futbolista más en forma del equipo, el hombre destinado a heredar el «7» de Cristiano Ronaldo en Portugal. Los jugadores del Atlético no quieren oír hablar sólo de Cristiano, pero la última vez que se cruzaron en los octavos de la Champions los eliminó con tres goles suyos cuando vestía la camiseta de la Juventus.