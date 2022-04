Simeone espera a Luis Suárez

Luis Suárez no jugó ningún minuto en los dos partidos contra el Manchester United en los que el Atlético se jugaba la vida en Europa. Tampoco ha sido titular en los últimos cuatro encuentros de Liga. Ha pasado de ser el goleador decisivo para ganar la Liga el año pasado a convertirse en el quinto delantero del equipo.

Aunque Simeone no pierde la confianza en él. «Tenemos en esas posiciones a Cunha, a Suárez, a Ángel [Correa]. Cualquiera de los cinco puede hacerlo de la mejor manera según su momento. Ojalá pueda encontrar el lugar para cada uno de ellos cuando estén en su mejor momento», afirma Simeone. «Antoine [Griezmann] y Joao [Félix] están bien y respondiendo a lo que el equipo necesita, pero Ángel viene de hacer goles, Luis viene de hacer gol con Uruguay, Cunha está con ganas y recuperado. No se olviden de que cuando se lesionó Cunha todos hablaban de que podía ser el delantero del equipo», añade el Cholo.

Entre esa competencia, Luis Suárez lucha por encontrar su sitio en el equipo. La última vez que jugó desde el comienzo fue en el partido contra Osasuna en Pamplona en el que el Atlético comenzó la remontada camino de confirmar su puesto en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Allí Suárez marcó un gol que Joao Félix vio antes que nadie. Pero desde entonces siempre ha comenzado en el banquillo.

«La situación de Luis es la de cualquier otro compañero que compite con otros para poder jugar. Es un jugador determinante, importantísimo para nosotros, que la temporada pasada estuvo a un gran nivel. Esperamos más de él y que cuando el equipo lo necesite, esté», explica Simeone. «El otro día en Vallecas en el segundo tiempo, cuando entró, tuvo una situación muy clara para poder convertir. Las situaciones siempre las va a tener», asume el Cholo.

Luis Suárez siempre está cerca del gol, es su oficio, pero esta temporada «sólo» ha marcado nueve goles en Liga. El año pasado fue el máximo goleador del equipo, con 21 goles, varios de ellos decisivos para el título. En 2022 apenas ha conseguido dos goles en Liga y uno más en la Copa contra el Rayo Majadahonda.

No está en su mejor momento el uruguayo, que el viernes se entrenó aparte, aunque no fue el único que lo hizo. Él y De Paul venían de un viaje y, además, habían jugado; Correa no va a jugar [está sancionado], Felipe no va a empezar y por eso hizo reducido», argumenta el Cholo Simeone. «Todo va encaminado al equilibrio de la fuerza para tener a todos disponibles», añade. Simeone espera que la fuerza y los goles de Suárez regresen pronto.