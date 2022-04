Cómo sobrevivir al final de Liga sin Joao Félix

«Desafortunadamente, la noticia no es lo que ansiaba. Profunda tristeza porque me veo incapaz de ayudar a mi equipo en lo que queda por jugar esta temporada. Ahora sólo puedo apoyar al Atleti por fuera y trabajar duro en mi recuperación para volver más fuerte», dice Joao Félix en su cuenta de Instagram. Así anuncia que no podrá volver a jugar en lo que queda de temporada por la lesión muscular que sufrió el domingo en el partido contra el Espanyol.

El portugués se quedó en el banquillo tras el descanso con hielo en la pierna. Era el final de la temporada, pero aún no lo sabía. Y el Atlético pierde mucho sin él. Ha marcado seis goles en los últimos ocho partidos. Casi siempre decisivos, casi siempre los primeros. «Perdemos lo que estaba dando Joao, que está en un grandísimo momento, jugando con continuidad un montón de partidos que le vinieron muy bien para su crecimiento en el juego», explica Simeone.

En los dos últimos partidos que ha perdido el Atlético Joao Félix fue suplente. Apenas jugó 25 minutos contra el Levante y 28 contra el Mallorca. Una gran pérdida para el Atético, que también se ha quedado sin Lemar. El francés se quedó clavado en una carrera y se echó la mano atrás justo antes del descanso. Y desapareció también para lo que queda de curso. «Lemar es un jugador diferente, de los mejores que tenemos en la transición defensa-ataque», lamenta el Cholo. «Pero tenemos otros chicos esperando y al final terminan jugando todos», añade.

Uno de los que esperan es Carrasco, que ha subido el nivel en los últimos partidos. Con dos goles ganó el partido contra el Espanyol y recupera su lugar en el equipo que había perdido después de su expulsión en el último partido de la fase de grupos de la Champions contra el Oporto. «Lodi empezó a competirle y a hacerlo muy bien. En esta competencia que tienen los futbolistas le ganó. Pero Carrasco está respondiendo como lo hizo la temporada pasada. Cuando está en buen nivel de agresividad, intensidad, velocidad y decisión para atacar es un futbolista muy importante para nosotros. Lo demostró la temporada pasada haciendo un temporadón y ojalá siga alimentando su peso en el equipo en lo que queda».