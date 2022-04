Oblak: “No sé dónde tenemos la cabeza, pero aquí en el campo no ha estado”

El Atlético de Madrid sólo ha ganado uno de sus últimos seis partidos, una situación extraña desde que Simeone se sienta en el banquillo rojiblanco y que hace reflexionar al cuerpo técnico y a sus futbolistas. “Hemos entrado muy mal [en el partido]. No se puede entrar así, con la cabeza tan caliente, estando inseguros y tan mal. Si entras así es difícil que luego remontes”, reconocía Jan Oblak después del encuentro. “Al final hemos tenido algunas ocasiones. Ellos han tenido más suerte, pero han sido mejores. Han ganado y lo único que se puede hacer es felicitarlos”, añadía el guardameta esloveno.

Oblak no encuentra una explicación a lo que sucede. “Ojalá lo supiera y podríamos resolverlo. No entiendo. Antes del partido todo está perfecto, luego salimos y en el minuto cinco, con dos amarillas, es complicado. No sé dónde tenemos la cabeza, pero aquí en el campo creo que hoy en principio no ha estado. Así no se puede, hay que hacerlo mucho mejor, porque si no lo hacemos va a ser muy complicado”, asume el guardameta, que ejerció como capitán en San Mamés.

“No tengo respuesta a lo que está pasando. Está pasando algo que no ha pasado nunca desde que estoy. Los compañeros tienen personalidad y tienen ganas, pero no sé por qué en el campo no sale. Hay que mejorar, hay que encontrar el porqué. Quedan cuatro partidos y tenemos que entrar en Champions sí o si”, asume. Una situación que no le da vértigo. “Pero siempre preocupa cuando no se hace un buen partido”, dice. “Te quedas mal y la semana que viene hay otro partido que tenemos que ganar y seguro que vamos a entrar en Champions. Vamos a tener que dar nuestra mejor versión todos porque si no va a estar complicado”.

El partido fue complicado desde el comienzo para el Atlético. “El arranque ya fue complejo. Se ve un poco reflejado en la jugada que pega en Hermoso y es gol. Patea Carrasco, pega en ellos y va fuera”, se lamentaba Simeone. “Apareció el penalti y es otro golpe que te saca del partido. La imagen no fue buena y nos deja con dificultades”, asume el Cholo.

El entrenador del Atlético compartía con Oblak la sorpresa por la transformación que sufre el equipo. “En la semana han entrenado de una manera muy buena y hoy no tuvimos la frescura que se necesita ni la contundencia que hay que tener en determinados momentos del partido”, dice.

Y asume él toda la responsabilidad del futuro del equipo. “El fútbol es como la vida, hay momentos. Y hay que saber estar en los momentos que son difíciles que fueron pocos en diez años y medio”.