El Atlético de Madrid publica un segundo vídeo para concienciar contra el acoso escolar

Este lunes, 2 de mayo, se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar... un terrible peligro que incide sobre la población infantil y juvenil desde que el mundo es mundo. Sin embargo, en los últimos años este problema se ha visto agravado, porque ahora el acoso no se limita únicamente a las agresiones físicas y verbales en el cara a cara. Desde que llegaron las redes sociales a nuestras vidas, hemos podido observar como las amenazas, la intimidación y el hostigamiento entre menores de edad se han replicado por internet... sin que hayamos sido capaces de ponerle freno. Sin embargo, hay quién no se ha desentendido del problema:

A veces los verdaderos cracks son los que defienden, no los que atacan

Este es el eslogan que han elegido los colchoneros para aportar su granito de arena en el Día Internacional contra el acoso escolar. En el marco de esta campaña, la Fundación del Atlético de Madrid ha publicado dos vídeos con los que pretenden concienciar de la realidad que sufren las víctimas del acoso escolar y que se han hecho virales de inmediato. El primero lo publicaron el pasado viernes, 29 de abril; y el segundo lo han publicado este lunes, 2 de mayo. En este segundo vídeo -a diferencia de lo que ocurre en el primero- tanto los agresores como la “defensa” eran niñas; subrayando que, tanto el problema como la solución compromete a ambos sexos.

Según explicó la organización, “España es uno de los países europeos más afectados por la lacra del acoso escolar, sólo por detrás del Reino Unido, Rusia e Irlanda. Según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los niños de entre 12 y 14 años son los más propensos a padecer acoso escolar. Una situación que a menudo se traduce en agresiones físicas y acoso psicológico, también a través de las redes sociales”.

Esto que puede ser alarmante para la mayoría, no lo es tanto para algunas personas que creen que cuando un niño es sometido a una “dosis moderada” de maltrato, se hará más fuerte y que podrá afrontar circunstancias más difíciles cuando alcance la madurez. Sin embargo, se ha comprobado en reiteradas ocasiones que cuando los niños que fueron víctimas del hostigamiento de sus compañeros alcanzan la edad adulta, se convierten en personas más inseguras y que pueden llegar a tener muchos problemas para relacionarse con los demás. Y si esta idea de que el bullying -de alguna forma- endurece al niño no era cierta cuando no teníamos internet, lo es mucho menos ahora que es una realidad cotidiana.

A diferencia de lo que ocurría entonces, ahora la víctima no tiene escapatoria. Antes, el niño que sufría acoso escolar podía sentir que en su hogar estaba seguro... pero ahora no existe realmente un lugar donde refugiarse. Porque internet y las redes sociales están en todos lados. Y además, el ciberacoso deja una huella digital. Es decir, que ahora un menor que sufre el acoso de sus compañeros, no sólo no va a encontrar un espacio seguro donde refugiarse, sino que -además- el tweet o el post que le atormenta estará siempre ahí para recordárselo.

Desde la Fundación han adelantado un proyecto que incluirá charlas de concienciación durante la próxima temporada, en los que colaborarán con colegios de la Comunidad de Madrid y profesionales especializados. En él participarán los futbolistas profesionales del club, y los primeros que recibirán las charlas serán los jugadores de las categorías inferiores de la entidad rojiblanca.

Con ello, pretenden detener el vertiginoso y terrorífico aumento de los casos de suicidio en menores que nuestro mundo está experimentando. Tal y como explica la propia Fundación del Atlético de Madrid, “el acoso escolar es un problema que genera 200.000 suicidios (entre jóvenes de 14 a 18 años) cada año en todo el mundo”.