El mensaje más contundente de José Luis Martínez Almeida sobre Cristiano y el Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo no ha viajado a la gira con el Manchester United porque quiere marcharse del club inglés, según muchas informaciones, su plan es jugar la Champions y el United va a disputar la Liga Europa. El problema ahora es encontrar un destino. El Chelsea le ha dicho que no, el Bayern le ha explicado que no entra en su filosofía y el resto de equipos potentes, de los que pueden luchar por ganar el torneo, no se ha pronunciado. Tampoco el Atlético, sin embargo, el rumor de que el portugués puede acabar en la plantilla de Simeone, está empezando a tomar cuerpo.

Cosas más raras se han visto en el fútbol, pero sigue chocando ver a Ronaldo con la camiseta de un equipo al que tantos goles ha metido y con tanta rabia lo ha celebrado. Por eso los atléticos debaten entre sí acerca de si se puede aceptar el fichaje del ex madridista. Hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tenido que opinar: “Le voy a decir la verdad, en mí pugna el tema sentimental con el tema deportivo. Nadie puede dudar de que Cristiano es un grandísimo jugador, ha tenido grandes números y los sigue teniendo en el Manchester United, pero desde el punto de vista sentimental de un atlético como yo es muy complicado de manejar”, aseguró en la presentación del proyecto de la Ciudad del Deporte del club rojiblanco. Y continuó: “Esto es como todo, se dice que si lo fichas en cuanto empiece a meter goles la cosa se habrá olvidado”. “Y puede ser, pero es una situación complicada. Ahora bien, nadie puede dudar de que es un grandísimo futbolista y que todavía le quedan años de rendimiento deportivo”, ha continuado.

Sin embargo, después en Radio Marca, Almeida ha sido más explícito: “Es una opción descartada. Es un gran futbolista, pero creo que no está para jugar en el Atlético de Madrid debido a su pasado. Cierta parte de la afición no lo aceptaría”, ha dicho con más contundencia.

Además, ha hablado de lo que puede hacer el Atlético esta temporada: “Es una plantilla muy competitiva. Hay piezas que se han ido. No es menos cierto que la defensa es de calidad y se ha visto más reforzada. tengo mucha confianza en Cunha. Saúl es un jugador que siente los colores y volverá con fuerza”, ha asegurado, aunque piensa que LaLiga va a ser muy complicada, porque su equipo está por detrás de los dos grandes españoles: “Mi querencia ya sabemos cual es, pero será difícil que el Madrid no la gane con las incorporaciones que ha hecho. El Barça necesita algo más que palancas para salir de la situación en la que se encuentra”.