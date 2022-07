El Atlético de Madrid responde al ofrecimiento de Cristiano Ronaldo

Aunque el conjunto rojiblanco ha fichado a coste cero a Axel Witsel, tuvo que esperar unos días para hacer oficial su llegada el club. Y es que el Atlético de Madrid está sujeto a una serie de compromisos, y deberá vender, para seguir reforzándose. Por ese motivo, el cuadro colchonero ha descartado fichar a un Cristiano Ronaldo que se había ofrecido para jugar la próxima temporada en el Wanda Metropolitano.

Según MARCA, en el Atlético de Madrid aseguran que “no es viable económicamente” la llegada del luso. No sólo el sueldo de Cristiano Ronaldo es un problema para el Atlético de Madrid, también hacer frente al traspaso que exigiría el Manchester United, que no dejará salir al delantero de 37 años por menos de 40 millones de euros.

Precisamente son 40 millones de euros los que necesita obtener el cuadro colchonero para cuadrar sus cuentas, lo que obliga al club a vender. “Para fichar lo necesitamos, tenemos que ver a quien se venda y a quien se compra. Son 40 millones lo que tenemos que vender, pero está difícil el mercado y la situación económica ya sabéis como es”, confirmaba recientemente Enrique Cerezo.

“Los fichajes los iremos comunicando según vayamos trabajando. Estamos sujetos, como todos los clubes de LaLiga a cumplir unos compromisos económicos y podremos fichar lo que podamos fichar”, añadía el presidente del Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid ha puesto futbolistas en el mercado

Para poder fichar a Cristiano Ronaldo o a Carlos Soler, por el que el Atlético de Madrid tendría un acuerdo, el conjunto rojiblanco deberá vender. Con ese objetivo ha puesto en el mercado a una Thomas Lemar que termina contrato en 2023. También a Saúl Ñíguez, con el que no cuenta Simeone pese a que ha regresado tras su cesión al Chelsea. El ‘Cholo’ tampoco cuenta con Álvaro Morata. La salida de este último sí podría hacer sitio en el Atlético de Madrid a Cristiano Ronaldo.