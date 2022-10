El tremendo zasca de un directivo del Barça a Griezmann

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, firmó ayer su nuevo contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2026, según informó la entidad madrileña, después del acuerdo alcanzado con el Barcelona para su traspaso por 20 millones de euros más cuatro en variables, según las cifras anunciadas por los azulgranas. El atacante francés, cedido desde el verano de 2021 por el Barcelona al Atlético de Madrid, ya pertenece a la disciplina del conjunto rojiblanco en propiedad, desde la rubrica de su nuevo vínculo por lo que queda de esta campaña y tres más.

Las claves del acuerdo

El acuerdo incluye además otros cuatro millones. Los dos primeros, por cada fase que pase el equipo de Simeone en Champions. Si llega hasta cuartos, el Barça recibirá 2 ‘kilos’ extra. Los otros dos pendientes serán por si el Atleti logra algún título oficial.

Asimismo, el Barcelona se ha guardado una carta por si el Atlético de Madrid vende a Griezmann en el futuro. La plusvalía por encima de los 20 millones de euros hasta los 40, será para el Barça. Tras semanas de culebrón, con el jugador saliendo al campo en el minuto 63 y con amenazas judiciales desde la Ciudad Condal por fin, para alegría de todas las partes, el acuerdo está cerrado.

El propio jugador mostraba su alegría tras el acuerdo con un mensaje que sonó a recadito a los culés. “Da igual los esfuerzos que iba a hacer, lo único que quería era quedarme aquí, disfrutar aquí con mi familia feliz, en un club donde me quieren, con un entrenador que me quiere. Al final, no lo piensas mucho. Aunque es mucho, al final, los esfuerzos quedan en una anécdota porque estoy muy orgulloso de ser atlético”, abundó.

“Amo este club, este entrenador, estos compañeros, esta afición... Yo soy más de ejemplo (sobre el campo) que de la palabra. Al final, voy notando que hay más aplausos y que hay más camisetas con mi nombre. Eso me llena de orgullo y sólo me motiva a darlo todo”, sentenció Griezmann, cuya marcha al Barcelona en el verano de 2019, mediante el pago de la cláusula de rescisión, fue considerada una traición por sectores mayoritarios de la afición rojiblanca. Pero le jugador ha sabido reconquistar a los aficionados con sus gestos.

“En el césped, desgraciadamente...”

Lo contrario ocurre en Barcelona, donde todo este culebrón no ha sentado nada bien por lo que no es de extrañar que desde la Ciudad Condal lluevan los dardos al jugador y uno de ellos llegaba de la propia directiva culé.

Vas deixar un gran record donant-ho tot animant al Palau , a la gespa , malauradament , crec que no tant… https://t.co/5RLp7qkDwW pic.twitter.com/F20X9r1RwT — Mikel Camps (@MikelCamps) October 10, 2022

Miquel Camps, uno de los hombres de confianza de Laporta en la directiva azulgrana, le ha dedicado un ‘zasca’ a Antoine Griezmann en su cuenta personal de Twitter: “Dejaste un gran recuerdo dándolo todo animando en el Palau Blaugrana, en el césped, desgraciadamente, creo que no tanto…”, reza un mensaje, acompañado de una imagen del futbolista disfrutando de otras secciones deportivas del club.