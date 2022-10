El ataque a Simeone y al Atlético de Pellegrini tras la derrota del Betis

Uno de los debates de las últimas semanas da vueltas en torno a qué es el cholismo. Como a Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no le pareció mal que le dijeran que era cholista, ahora falta por definir qué se entiende por ese modo de dirigir el Atlético de Simeone. Sea lo que sea, le ha servido para derrotar al Betis en su campo, con dos goles de Griezmann, el primero de un córner directo y el segundo tras una buena jugada colectiva. Así, el tanto de Fekir no sirvió para nada.

😱"Un equipo salió a no perder y ganó y otro salió a ganar y perdió"pic.twitter.com/RFnPVi31RT — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) October 23, 2022

El delantero francés está siendo fundamental para el Atlético. “Nos ha costado al principio, pero hemos trabajado muy bien defensivamente. El segundo gol nos dio tranquilidad y luego la falta de Fekir, que fue impresionante, nos metió en un lío”, aseguró después del encuentro declaraciones a Movistar. De su gol directo de córner que supuso el 0-1, comentó que quiso sacar el saque de esquina “muy cerrado y fuerte, pero al final hace falta un poco de suerte”, y añadió que a la conclusión del partido le había dicho al árbitro, el extremeño Jesús Gil Manzano, que le “faltaba un gol olímpico” y que por ello está “muy feliz”.

Griezmann: "El Cholo y mis compañeros necesitan que esté a este nivel"



"Voy a dejarlo todo en el campo y a intentar ayudar al máximo al equipo" #LaLiga #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/5AlzdrXtdi — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 23, 2022

“Intento hacer todo lo posible para mejorar y ayudar al equipo al máximo. Trabajando defensivamente y con goles y asistencias. Me encuentro muy bien y a seguir así”, subrayó Giezmann, quien relató que “el entrenador -Diego Simeone- y los compañeros necesitan que esté a este nivel”, por lo que tratará “de dejarlo todo en el campo”, continuó.

Simeone le alabó: “Ha hecho un gran trabajo para seguir en el Atlético de Madrid. Cuando encuentras a gente que quiere estar, es un lugar único”, continuó. “Estamos viendo al Griezmann de antes, es un líder futbolístico”. Para el entrenador rojiblanco, su equipo ya se parece a lo que quiere y busca: “Entendimos y competimos bien el partido. Desde Sevilla he visto un cambio de actitud en el equipo”, continuó antes de asegurar que la “contundencia” había estado del lado rojiblanco.

Mucho más enfadado estaba Pellegrini, el entrenador del Betis y lo demostró en su análisis del encuentro: “El partido se resume muy simple. Un equipo que salió a no ganar y ganó y otro equipo que salió a ganar, perdió”, ha resumido el entrenador chileno con un mensaje muy claro. Quizá esto también vale como descripción para algunos del cholismo. No había acabado todavía: “El Atlético juega a defenderse con 8-9 hombres y no tiraron a puerta hasta el minuto 55″. Para él, la victoria rival fue cuestión de suerte: “Fuimos superiores durante 70 minutos. Tuvieron la fortuna de marcar el gol en ese córner. Estoy muy orgulloso del equipo, muy contento con la actuación y la personalidad. Nos faltó creatividad ante un equipo que se encierra muy bien atrás. Solo un equipo buscó la victoria desde el principio hasta el final”, aseguró. Para él, el Betis siempre estuvo en el partido: “Creo que no nos metimos en el partido con Fekir. Estuvimos desde el minuto uno. Nabil (Fekir) viene de una lesión muscular, era importante que no recayera. El cuerpo técnico estimaba que jugara 20 minutos como máximo”.