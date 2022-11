La confesión de un tertuliano de El Chiringuito sobre el espionaje que le hizo el Barcelona

En estos días se está hablando mucho sobre la eliminación del Atlético de Madrid y esto genera un debate muy intenso sobre el compromiso de los jugadores. El Lobo Carrasco dejó a todos los tertulianos de El Chiringuito totalmente sorprendidos: “He visto a dos compañeros darse y salir al campo y parecer hermanos. Dos que se llevaban mal se dieron y luego en el campo fueron profesionales y estaban a tope. He vivido cosas... a nosotros nos han perseguido detectives para saber la vida que llevábamos y eso no se puede esconder. Había investigaciones y eso se ha hecho”. El propio Josep Pedrerol afirmaba que eso era una realidad, especialmente en esa etapa.

El periodista Roberto Morales también desveló una confesión cuanto menos distinta: “Tras una derrota, parte importante de la selección española intentó cargarse a Luis Aragonés”.

😳"He visto a compañeros 𝐏𝐄𝐆𝐀𝐑𝐒𝐄 en el vestuario y, al salir al campo, jugar como 𝐇𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐎𝐒"



😱"En el Barça nos han llegado a seguir 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄𝐒 para saber qué vida llevábamos"



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2022

El Lobo dijo que si él no jugaba prefería irse: “Si a mí no me ponen de titular yo haría todo lo posible para irme. No quise ser un jugador de segundo plato”.

💣💣 @GUTY14HAZ, a @lobo_carrasco:



😳 "𝐓𝐔́, si no jugabas, te 𝐈𝐁𝐀𝐒. Yo 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐩𝐨𝐧𝐢́𝐚 𝐞𝐥 𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎 a mí mismo".



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2022

José María Gutiérrez ‘Guti’ le recriminó a Lobo Carrasco que lo importante es el grupo: “Todos hemos tenido problemas individuales con un entrenador o con un presidente. No debe repercutir en el grupo. Cada uno tiene su manera de pensar y esto es un deporte de grupo. El colectivo está por delante de la persona”. Muchos aficionados del programa respondieron a Guti mediante redes sociales diciéndole que durante su etapa de jugador esto no fue así.

Estos comentarios vienen a raíz de la polémica que hay entre Joao y Simeone. Jugador y entrenador parece que no son compatibles y esto genera una guerra en el propio vestuario. Desde que llegase al equipo rojiblanco, Joao demostró que tenía mucha calidad pero le faltaba ese empujón final. Simeone en muchos partidos claves le ha querido sentar en el banquillo